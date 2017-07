Las cirugías de Iggy Azalea y lo que necesitas saber de la rapera que se robó el show en Premios Juventud

La rapera australiana Iggy Azalea arrasó con su presentación en la entrega de los Premios Juventud 2017, donde lució un traje de látex rojo que dejaba al descubierto uno de sus mayores atributos, su trasero, una parte de su cuerpo que se ha robado el protagonismo de varios de sus videos musicales y shows en vivo.

Iggy Azalea interpretó ‘Switch’, su más reciente sencillo, acompañada por seis bailarinas en el escenario. Tras su participación, la controversia se centró en un punto que la cantante ha tocado por varios años, sobre si sus nalgas son reales u operadas.



¿Cirugías?

Durante una entrevista con el programa australiano The Project en 2015, la rapera habló sobre los rumores que existen alrededor de su retaguardia: “La gente ha dicho que tengo implantes en el trasero desde siempre, pero no los tengo. Y no tengo problemas para hablar sobre cirugía cosmética”.

En ese momento, Iggy Azalea se refería a las dos operaciones que se ha hecho y admitido: cirugía de nariz y aumento de busto.

“No creo que debas avergonzarte si has hecho un cambio en tu cuerpo. […] La cirugía plástica es un viaje emocional. Había cosas que no me gustaban de mí y las cambié mediante la cirugía. Hay otras cosas que no me gustan, pero he aprendido a aceptarlas”, dijo la rapera a la revista Seventeen en agosto de 2015.



En una ocasión, durante una aparición en el programa Wild ‘N Out, Iggy Azalea respondió directamente si su trasero era producto de una operación, poniendo en su lugar a los conductores: “Se siente real al tacto, pero todos ustedes no deben preocuparse por traseros que están fuera de su liga”.



Polémica hasta con otros famosos

Su figura no ha sido el único motivo de controversia para Iggy Azalea. En casi seis años de carrera, la rapera se ha enfrentado a varias figuras importantes de la música, como Britney Spears, Eminem y Snoop Dogg.

Durante el verano de 2015, Iggy participó en el sencillo debut del nuevo disco de Britney Spears, titulado ‘Pretty Girls’. La australiana incluso colaboró en la dirección del video musical, pero el tema no funcionó como ambas esperaban y fue considerado un fracaso. La rapera culpó a la falta de promoción por parte de Spears y dijo que no tenía que besarle el trasero a la cantante todo el tiempo para ser su amiga. En respuesta, Britney Spears publicó en Twitter: “No puedo esperar para volver a Las Vegas. Estoy muy agradecida por tener presentaciones todo el resto del año…”, en referencia a la cancelación de la gira de Iggy Azalea.



La rapera demostró que no estaba dispuesta a dejarse de nadie cuando, en octubre de 2014, el rapero Snoop Dogg publicó un meme burlándose de ella.



“¿Por qué publicarías una imagen tan grosera cuando envías a tus guardaespaldas a pedirme fotografías cada vez que coincidimos en shows? Cada vez que hemos hablado, siempre has sido muy amable. Estoy decepcionada de que seas un imbécil sin ningún motivo”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter. Snoop Dogg tuvo que disculparse después de una intensa pelea en las redes sociales.

Ese mismo año, se filtró una canción de Eminem donde atacaba directamente a la rapera con una letra sumamente violenta: “Iggy, tú no quieres soplar el silbato contra agresiones sexuales conmigo. ¡Grita! Eso me encanta”. La respuesta de Azalea se dio a través de sus redes sociales, donde dijo estar aburrida de que los hombres amenacen a las mujeres jóvenes por entretenimiento. “Es especialmente extraño porque mi hermano de 14 años es el fan más grande de Eminem y ahora el artista que él admira dice que quiere violarme”.



Lo importante es la música

Si bien los escándalos han hecho que el nombre de Iggy Azalea aparezca en los titulares, la rapera ha logrado sobresalir en la industria musical desde 2014, año en el que logró anotarse un éxito mundial con el tema ‘Fancy’, donde contó con la colaboración de la cantante Charlie XCX. Esta canción fue la primera que Azalea logró colocar en primer lugar del listado Hot 100 de Billboard.

Ese mismo año, Iggy participó en dos exitosos temas con las cantantes más importantes del momento: ‘Problem’, con Ariana Grande, y ‘Booty’, con Jennifer López. En el video del sencillo de JLo se vio un intenso duelo de ‘derrières’, que colocaba a la australiana en las grandes ligas de la música.



Para marzo de este año, la rapera publicó el sencillo ‘Mo Bounce’, un tema que parece ser una oda a la parte de su cuerpo que más ha generado polémica en su carrera, seguido del lanzamiento de ‘Switch’, tema con el que se presentó en Premios Juventud.