La extraña tensión entre Maluma e Iggy Azalea

La verdad sobre su relación, sólo la conocen Maluma e Iggy Azalea, pero lo que trascendió públicamente durante la reciente entrega de Premios Juventud despierta múltiples interrogantes.

Y es que ambos artistas habían sido vistos juntos en varias ocasiones, desde que se conocieron el pasado 3 de junio en México. De hecho, esta semana estuvieron cenando en un restaurante en Miami y parecían traerse más que un proyecto musical entre manos.

Sin embargo, el miércoles en la noche, durante el penúltimo ensayo para la ceremonia, todo pareció cambiar y un beso pudo ser el causante de la cara larga que mostró Iggy Azalea el jueves en la noche, tras haberle entregado a su "guapo amigo" el premio Supersónico.

Durante el ensayo, Maluma practicó en cinco ocasiones el beso que le daría al final de su presentación a una de sus bailarinas, identificada como Martha. “Vaya ese final me sorprendió y sí me gustó. Vamos a repetir el final varias veces por favor hasta que salga perfecto, pero para la otra que no sea sólo así rozar los labios”, dijo el cantautor colombiano.



Un poco más tarde, la joven de 24 años, confirmó a Univision Entretenimiento que el beso no había surgido ni por iniciativa suya, ni del artista. “Está pactado. Es parte de la coreografía”, aseguró. Mientras esa acción se desarrollaba en el escenario, a un costado ambos eran observados por Iggy Azalea, quien esa noche abandonó junto a Maluma las instalaciones del Wastco Center, en la Universidad de Miami.

Qué pasó o qué discutieron, nadie sabe. Lo que sí fue notorio durante la presentación televisada el jueves en la noche en Premios Juventud fue que Maluma culminó el 'medley' de sus éxitos sin besar a la bailarina Martha. Hubo un roce de labios y nada más.

En otra parte del escenario, la rapera australiana de 27 años se expresaba en cámara "muy orgullosa de estar aquí, reconociendo a un músico con demasiado talento, energía y, por supuesto, sensualidad. En otras palabras, es super guapo y su música es tan caliente como él. (...) Es un extremo placer darle el premio Supersónico a mi amigo Maluma".



El se acercó a buscar el galardón y un beso, pero justo en ese momento quedó evidenciado que Iggy Azalea, de 5'10 de estatura y el intérprete de 'Felices los cuatro' no estaban en armonía. Maluma, más bajo por dos pulgadas, la besó, se separaron y cuando parecía que volvería a besarla, ella se separó.



La declaración más contundente de que algo que no estaba muy bien entre los grandes amigos fue cuando salieron de la tarima. Maluma iba al frente, mientras que Iggy Azalea puso cara de pocos amigos. ¿Seria, cansada, molesta? No hubo respuesta.

Sí fue evidente la señal que el cantante de 23 años le hizo a uno de sus oficiales de seguridad para que la cuidaran y se observó cuando éste dirigió el camino de la rapera, mientras que el colombiano seguía feliz por otros rumbos.

