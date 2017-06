Exclusiva: las confesiones de Julión Álvarez sobre su infancia y su papá

Julión Álvarez, quien pocas veces habla sobre su vida personal, en esta ocasión y con motivo del Día del Padre, aceptó con gusto platicar sobre su relación con su papá, don César Álvarez, un hombre que ama a su familia y al campo por sobre todas las cosas.

El cantante está nominado a los Premios Juventud, que se entregan el próximo 6 de julio en Miami, en la categoría de Mejor Canción para Chillin'.

“ Mi 'apá' para mí es un ídolo. No sabría cómo expresar con palabras lo que siento hacia él, pero es una persona que quiero y que respeto mucho, es mi amigo favorito y gracias a Dios siempre he tenido una muy buena relación con él, un trato de 'compas', de trabajo y lo único que le pido a Dios que me permita disfrutar de él por muchos años”.

Emocionado, Julión, recordó cómo era su infancia al lado de su padre:



“Yo pasé una infancia muy bonita con mi papá, fue mi maestro de vida, fue quien nos hizo responsables a mis hermanos y a mí para ser personas luchonas, trabajadoras y en lo personal, siempre me impulsó a luchar por mis sueños. Con él me levantaba muy temprano para ordeñar a las vacas y trabajar en el tractor, para ir a sembrar y, además, nos motivó a ir a la escuela y aunque no logré un título, me apoyo para buscar mi sueño en la música”.

¿Vida de Julión Álvarez podría ir a la pantalla grande? Univision 0 Compartir

Respecto a cómo era su papá con sus hijos en aquellos tiempos allá en el rancho, Julión Álvarez se puso nostálgico:



“Mi papá, hasta la fecha, es un viejo que aparenta ser fuerte de carácter, pero siempre ha sido muy cariñoso, fue muy estricto para cosas de la escuela o del trabajo, pero también fue muy consentidor, muy atento a nuestras necesidades o gustos y hasta caprichos que teníamos, trataba de complacernos y no se diga de cariños, siempre jalaba con 'sus niños', que 'mis niños para acá y mis niños para allá'. De ese tiempo tengo muy bonitos recuerdos”.

El cantante chiapaneco, aseguró que ahora que él es famoso, su relación con su familia y con su papá, no ha cambiado para nada, al contrario se ha fortalecido.



“¡Seguimos siendo los mismos! Para mi papá yo sigo siendo el 'Pelón' o el 'Chicharo', como me decía de pequeño y aún me pega mis regaños, mis buenas estrujadas, pero seguimos siendo los mismos y sobre todo, tenemos comunicación que eso es lo más importante entre padres e hijos”.

Este es el estilo único de Julión Álvarez para relajarse Julión sabe relajarse cuando viaje y entre avión y avión ensaya sus nuevas producciones. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Siempre cariñoso, Julión disfruta mucho la compañía de su “ami” como él llama a su mamá, a quien describe como el ser del amor siempre sincero. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Para él importan hasta de los detalles más pequeños y comparte con sus seguidores en Instagram momentos sencillos que le alegran los días. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julión sabe de los pequeños grandes placeres de la vida, como la comida, y los disfruta al máximo. Esta es una de sus formas para, como él mismo lo dice, “agarrar energía”.

Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir ¿Quién dijo que el trabajo era algo serio? Julión disfruta ir cristalizando sus proyectos de la mano de grandes amigos. Aquí con Ricardo Montaner. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir El músico disfruta muchísimo las muestras de cariño que le hacen llegar sus seguidores y las comparte en sus redes. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y cada presentación, se vuelve también una oportunidad para pasear y conocer o reconocer viejos lugares. Como por ejemplo, la Ciudad de Nueva York. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Le gusta disfrutar y descansar con un buen café en la mano. Porque según el mismo Julión dice, en plan de broma, “el alcohol es sólo pa’ cuando trabajo”. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Julión también se toma su tiempo para relajarse con un buen partido al lado de sus amigos.

Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en

Como todo buen artista, también se da un tiempo para leer y contestarle a sus fans. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir Y por qué no, le da tiempo hasta de ir a cargarle gas a la “troca”. Foto: Instagram @JuliónÁlvarez | Univision 0 Compartir

Julión, confesó que en su niñez los días del padre, no lo celebraban tanto.



“Como éramos una familia con carencias, no acostumbrábamos mucho celebrar, pero el Día de la Madre, del Padre y los cumpleaños, sí nos dábamos el abrazo y las felicidades y mi 'amá' preparaba una comidita normal, pero más que nada para estar todos juntos y hasta la fecha así le hacemos”.

Finalmente, Julión Álvarez, quiso enviarle un cariñoso mensaje a don César, quien actualmente cuenta con 65 años de edad.

“Me gustaría decirle a mi 'apá' que doy gracias a Dios por tenerlo todavía a nuestro lado, pues es una persona con mucha vitalidad y fortaleza y le doy las gracias por todas sus enseñanzas y por todo lo que hizo para que mis hermanos y yo fuéramos las personas que ahora somos y a pesar de que tiene 65 años, tiene pilas como de 30 y pues lo quiero mucho”.