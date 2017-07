El hijo de Juan Gabriel, Luis Alberto Aguilera, tiene en la mira los Premios Juventud

"Me encanta la moda de los veinte y los cuarenta; Sarita Montiel y María Félix. Me gustan las cosas antiguas pero con un toque actual y moderno. Me inspiran Miss Universo, las telenovelas, la cultura mexicana, en general la latinoamericana. Ser latino es algo bello y es lo que quiero mostrar". Foto: Instagram @allaboutvalentina | Univision

0 Compartir