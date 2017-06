Edwin Luna quiere convertirse en padre por tercera ocasión

Edwin Luna habló como nunca antes de su vida familiar y lo hizo en exclusiva para Univision Entretenimiento. El artista nominado a Premios Juventud nos confesó que dos meses después de su boda con la actriz y comediante Alma Cero ambos están buscando tener un hijo: “Ojalá Dios quiera, le estamos escribiendo desde hace mucho a la cigüeña, estamos viendo si le mandamos un whatsapp o un Instagram, porque como que no le llegan nuestras peticiones”, expresó bromeando.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey es padre de dos hijos, Miguel Alexander y Dasha, con los que no pudo convivir como quisiera: “Tengo la bendición de Dios de que a mí niña la veo cada que estoy en Monterrey, convive con nosotros, estoy agradecido con su madre porque ha respetado mi relación con la flaca (Alma Cero) al 100 por ciento”.



Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa, ya se quiere casar con Alma Cero Univision 0 Compartir

“Mi hija sabe que estoy casado una vez más y respeta a Alma y Alma la respeta a ella, conviven mucho, juegan mucho y cada vez que yo le hablo a su madre y le digo voy a pasar por la niña se va a ir de viaje con Alma y conmigo, encantada dice pues si eres su papá”, reveló Edwin.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el cantante grupero, pues con su hijo Miguel no convive: “Con la madre de mi hijo no hay tanta comunicación y no he podido disfrutar a mi hijo como tal. Es ese momento que estábamos como pareja a lo mejor no tenía la madurez que tengo ahora”, reflexiona el joven de 29 años.



Mi niña en sus clases de #Ballet que barbara como crece #DashaLuna #hastavolvermeloco #PudeHaberSidoYo en @spotify #AlwinGadInLove A post shared by Edwin Luna Y La Trakalosa DMTY (@edwinlunat) on Jun 26, 2017 at 10:29am PDT

“No he disfrutado a mis hijos como todo el crecimiento o el dormir con ellos, salir o algo, entonces pues me gustaría tener otro hijo y ahorita creo que con Alma tengo una relación sólida, tenemos una relación de muchos años y nos gustaría tener más chamacos”, pues su esposa también tiene un hijo llamado Bruno Vega Cero.



Las fotos más románticas que Edwin Luna y Alma Cero han compartido en Instagram A principios del mes de abril, Edwin Luna y Alma Cero celebraban tres años de noviazgo y poco tiempo después, acudieron ante un juez para casarse en secreto. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Cuando el vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió esta fotografía en Instagram, de inmediato empezaron los rumores de sus seguidores, quienes ya especulaban que él había contraido matrimonio con la actriz mexicana, Alma Cero. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir En sus fotos siempre se ha visto que derrochan amor y Edwin Luna no se cansa de agradecerle a su ahora esposa por el tiempo que comparte con él. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "El Señor nos ha bendecido al juntarnos y permitirnos estar juntos y nos seguirá llenando de bendiciones por el resto de nuestras vidas", escribió Edwin Luna al compartir esta fotografía. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Alma Cero en ocasiones tiene la oportunidad de acompañar a Edwin Luna en sus giras con La Trakalosa de Monterrey. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Pero también se dan tiempo de divertirse; aquí vemos a ambos en el estadio de Rayados. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Por amor hasta la camiseta me pongo", escribió la actriz al poner esta foto con la playera oficial de Rayados. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Aquí otra foto de cuando Alma Cero acompañó a Edwin Luna en su gira por Guatemala. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir La pareja se la pasa aventando besos y más besos, derrochando amor. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "¿Y si nos vamos de tres en tres? ¿Si cada tres minutos nos reconquistamos sin pensar en mañana?", fue el romántico mensaje que publicó Alma al compartir esta foto. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Edwin Luna estuvo previamente casado con Erika Monclova y fue el proceso de divorcio lo que no le permitía poder llegar al matrimonio con Alma Cero. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Hoy, eso ya no importa y ambos se apoyan en las buenas y en las malas. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir

El problema que tiene la pareja es que por cuestiones de trabajo de ambos en ocasiones es poco el tiempo que tienen para convivir en pareja: “Ya le dije que hay que hacer la tarea más seguido, pero no puedo, llego cansado, de gira y llego como pájaro, llego a dormir”, bromeó el cantante que actualmente está promocionando su tema de reggaetón ‘Hasta volverme loco’.