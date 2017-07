"Con dinero no se compra la profesión ni el amor": un DJ arremete contra Gianluca Vacchi

Cuando parecía que todos estaban enamorados de Gianluca Vacchi, un reconocido DJ italiano prefirió cancelar su próxima presentación antes que compartir el tornamesa con el magnate italiano.

El DJ Joe T Vannelli, que inició su carrera desde 1977 en Milán, estaba supuesto a presentarse en una fiesta en la ciudad italiana de Verona el próximo 30 de julio. Sin embargo, con un post en su cuenta de Facebook canceló su aparición y explicó el por qué.



"Decidí cancelar la fecha del 30 de julio cerca de #Verona, en donde había sido invitado a tocar con el VIP de la red #gianlucavacchi. No considero que ese evento sea idóneo para mi profesión de #dj. Me disculpo con todos mis amigos por esta decisión inaplazable. Invito a #gianlucavacchi a enfrentarse en la cocina como #chef y no como dj.

¡Con dinero no puede comprar la profesión de dj e incluso el amor! Ser dj es antes que nada una misión y un trabajo serio, no un pasatiempo o una moda".

Al final de la publicación, el italiano etiquetó a varios reconocidos DJs como Marco Rizzola, Mauro Pagany, Andrea Boari, Andrea David, Fanetti Fazzadj Alberto y Fulvio Marini.

El DJ Joe Vannelli está especializado en música house y electrónica. Ha trabajado en varias estaciones de radio y transmite el programa de radio mundial Slave To The Rhythm que llegará a 600 episodios este año. Durante más de diez años fue DJ fijo de la discoteca After Dark de Milán y desde 2000 mantiene la cita más importante de la música house italiana tanto en verano como en invierno llamada Supalova.

En 1999 ganó el DJ Awards en Pacha Ibiza y en 2015 participó por primera vez en Tomorrowland, el festival de música dance más importante en el mundo.