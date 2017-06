Chiquis Rivera revela el secreto que la ha convertido en la reina de Instagram

Chiquis Rivera tiene motivos para sentirse orgullosa de sus habilidades para manejar las redes sociales: no solo consiguió una nominación en Premios Juventud por la presencia y conexión que tiene con sus seguidores, sino que lo logró con su cuenta de Instagram, que es su favorita.

“ Yo soy la que manejo todas mis redes sociales y, especialmente, el Instagram es mi favorita de todas”, dijo sobre la categoría en la que compite con J Balvin, Gerardo Ortiz, Maluma, Nicky Jam y Wisin.

La cantante es la única mujer en la carrera por el premio al Mejor Instagram, en cuya cuenta tiene más de 1.8 millones de seguidores.

El secreto para tener un perfil de Instagram exitoso radica en la honestidad que tiene Chiquis con sus seguidores, pero también en el balance de las cosas personales que comparte. “No dar mucho, que se queden con las ganas un poco”, le reveló a Alejandra Espinoza en una ocasión.



Chiquis es una reina de Instagram: aquí sus mejores fotos Chiquis Rivera tiene más de 1.7 millones de seguidores en Instagram. A la hija de Jenni le encanta compartir selfies de sus distintos looks con sus fans. También esta 'reina del selfie' adora enviarle besitos a la cámara. Pero Chiquis también abre su corazón con frecuencia, compartiendo fotos lindas como cuando era una bebé juguetona. Y no le importa que la vean "sin maquillaje y despeinada", echando la flojera en su casa. O en divertidos momentos como al presumirnos su 'onesie' o mameluco con su osito de peluche favorito. Y bien que sabe cómo festejar, como cuando cocinó para la tarde del Super Bowl. Pero Chiquis es una chica de familia, y comparte fotos con su querida mami Jenni, recordando cuánto le hace falta en su vida diaria. La familia Rivera también es protagonista de varias de sus publicaciones, dándonos un vistazo íntimo a la vida con sus hermanos. Muy orgullosa, compartiendo cómo ha crecido Juan, el hijo menor de Jenni, ¡todo un galán! También comparte sus encuentros memorables con otros famosos, como Eugenio Derbez, ¡en pleno baño! Chiquis también sabe bien cómo defenderse, como cuando la llamaron "gorda y naca". Chiquis desde la intimidad de su habitación. También comparte lindos momentos de su día a día, como cuando se comparó con 'Wonder Woman'. Chiquis, entre selfies y fotos de outfits, también comparte muchos videos de eventos y publicaciones de sus fans. Dando tips a sus seguidores sobre cómo tener la mejor iluminación para una selfie perfecta. También saca uno que otro comercial, recomendando productos que le encantan, como estas vitaminas para el cabello. Aunque podríamos decir que gran parte de sus fotos son para presumir su genial look del día. Presumiendo outfits elegantes como éste, en una bella locación. ¿Qué tal este disfraz que usó para el pasado Halloween? Así se presentó en Premios Juventud 2016. Chiquis toda 'rápida y furiosa'. De fiesta por la ciudad. Compartiendo looks con sus fans. Chiquis es toda una reina de Instagram. ¿Tendrá tu voto para ganar en Premios Juventud 2017?

Los distintos ‘looks’ que utiliza la cantante en conciertos y eventos, novedades en proyectos musicales, reuniones familiares, encuentros con otros artistas, así como consejos de belleza y maquillaje conforman el grueso de imágenes que se pueden encontrar en la cuenta de Chiquis Rivera, y que dan pie a que su público se informe de las actividades que realiza. Fue en Instagram donde la artista dio a conocer su noviazgo con Lorenzo Méndez.

Desde luego, las críticas se han hecho presentes en los comentarios de sus fotografías. “Siempre hay comentarios negativos en redes sociales. He llegado al punto donde digo ‘me vale lo que digan, lo que piensen de mí’”, dice contundente Chiquis.

Una de las estrategias que ha utilizado la hija de Jenni Rivera para sobrellevar las críticas negativas es no bloquear a quienes hacen estos comentarios, y tiene un mensaje para todos ellos: “Siéntense, por favor, porque no me voy a ir a ningún lado”.



