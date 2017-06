Bomba Estéreo lanza la primera canción de su próximo álbum: 'Duele'

Bomba Estéreo está de vuelta con una nueva canción titulada 'Duele'. La banda colombiana lanzó el sencillo el viernes y es una probadita de su próximo álbum, que estrenará en 2017. En 'Duele', Bomba Estéreo habla del dolor de tener el corazón roto y la lucha por superarlo.

El mensaje corre sobre ritmos que recuerdan al Medio Oriente, sin embargo, la canción fue grabada con flauta de millo, un instrumento tradicional de la cumbia del caribe de Colombia.



"La flauta de millo ha sido uno de los instrumentos más importantes en nuestra carrera", dijo el fundador de Bomba Estéreo Simón Mejía en un comunicado. "La hemos usado desde nuestro primer álbum, Estalla. El sonido es único y hermoso, con raíces en toda la tradición de la cumbia".

A finales del año pasado, durante la tensión de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un videoclip de Bomba Estéreo que mostraba orgullo latino y empoderamiento femenino se volvió viral. El video de 'Soy yo' ha rebasado las 18 millones de reproducciones en YouTube y actualmente está nominado a Mejor video en Premios Juventud. Sarai González, la pequeña actriz del video que inspiró al mundo con sus excéntricos pasos de baile, incluso fue invitada a conocer al expresidente Barack Obama a la Casa Blanca.



"Habla de aceptarse uno mismo, habla de quererse a uno mismo, habla de que en realidad ya no me importa lo que la gente diga porque me han criticado mucho. A mí ya no me afecta eso porque me quiero a mí misma tal y como soy, y no necesito la aprobación de los demás", dijo la vocalista de la banda Li Saumet a Univision News el año pasado sobre 'Soy yo'.

En 2015, el álbum Amanecer obtuvo una nominación al Grammy por Mejor álbum de rock latino, urbano y alternativo y dos nominaciones a Latin GRAMMY.

Bomba Estéreo se presentará próximamente en el festival de música Outside Lands, en San Francisco, en Lollapalooza Berlín y Rock In Río.