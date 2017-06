Así sería la boda ideal de Chiquis Rivera (que incluye a Lorenzo Méndez)

Chiquis también reveló el detalle que la consuela cuando piensa que su mamá, Jenni Rivera, no podrá acompañarla el día de su boda.

Un detalle consuela a Chiquis Rivera cuando recuerda que su difunta madre, Jenni Rivera, no podrá acompañarla el día de su boda.

“Siempre que pienso en mi mamá y en el día de mi boda, siento bonito de poder decir, pues mi mamá lo conoce”, dijo Chiquis Rivera sobre su actual novio, Lorenzo Méndez, a Mezcalent a su paso por la Reina de la canción. “Mi mamá hablaba muy bien de él, le caía muy bien. Tengo como, la estampilla de mi madre”.



Los amores de 'Chiquis' Rivera Janney Marín Rivera, mejor conocida como la 'Chiquis Rivera' es la mayor de las hijas de la 'Diva de la Banda'.

A través del comentario que hizo sobre su madre y el día de su boda, Chiquis Rivera dio a entender que le gustaría que su relación con el vocalista de La Original Banda El Limón Lorenzo Méndez llegara al altar.

La ‘Diva de la banda’ presentó a Chiquis y a Lorenzo hace muchos años, pero la relación no floreció en ese entonces. “Fue Jenni quien le dijo a Chiquis, 'Tú le gustas a Lorenzo, Lorenzo me pregunta por ti, Lorenzo siempre está, qué onda con tu hija, cómo está ella'", dijo la expresentadora de ‘Sal y Pimienta’ Lourdes Stephen en una ocasión, basada en información de la hija mayor de Jenni Rivera.

La cantante también reveló detalles de cómo sería su boda ideal.



“Yo quiero una boda como en junio. Soy summer baby, verdad? Y en la playa, todo blanco, cositas así... Muchas, muchas flores por todos lados. Y a lo mejor descalza. Pero no sé todavía, no he pensado mucho”, dijo Chiquis Rivera.



Chiquis Rivera está nominada a Mejor Instagram en Premios Juventud. No te pierdas los premios el 6 de julio a través de Univision. Mira más detalles de Premios Juventud aquí.