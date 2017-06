“Algunos me llaman gorda”, Chiquis Rivera manda al diablo los estándares de belleza

Al igual que su madre, la inmortal ‘Diva de la banda’, Chiquis Rivera ha destinado parte de su carrera a abrirse camino en un género musical dominado por hombres.

Para romper algunos moldes, la hija de Jenni Rivera ha enfrentado las críticas, con una actitud empoderadora dentro y fuera de los escenarios.

“Algunos me llaman gorda, otros dicen que no sé cantar, a mi me vale, yo sé que tengo lo mío” admitió Chiquis Rivera recientemente, en el foro del reality ‘La Reina de la canción’, luego de que la criticaran por publicar una foto en lencería, desde un ángulo poco favorecedor.



No era la primera vez que el peso o las curvas de la cantante se convirtieron en un tema de conversación.

Como medida, Chiquis Rivera ha desarrorrallo un discurso alrededor de su cuerpo, uno de orgullo y aceptación. "Si yo me siento bien, aunque la gente no crea que me vea bien, pues es lo más importante” dijo la cantante a Uforia al respecto.

Así, la intérprete de 'Horas extras' va gritando por todo lo alto —o sea en redes sociales— que ella seguirá haciendo lo que le venga en gana y vistiendo lo que le venga en gana, publicando fotos de sus looks con juegos de palabras que van del “thick and juicy” (gruesa y jugosa) o “curves and all” (con curvas y todo) a “eff your beauty standars” (al diablo tus estándares de belleza).

Para probar que no está sola, Rivera va dejando también fotos de mujeres que son sus modelos a seguir, como la modelo plus size Ashley Graham o Marylin Monroe, quien "era talla 10 y en sus tiempos era considerado algo hermoso".



El de Chiquis es un llamado (en el que por cierto, no está sola): a celebrar a las mujeres con curvas, a aceptar que lo bello no responde a la talla.

“Queremos ser las mujeres que vemos en las revistas. Ha llegado un momento, no sé si es mi edad que yo me encanto como soy. Me amo”.

