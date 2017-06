África Zavala hace portadas seductoras y sus hermanos tratan de impedir que las veamos

La actriz África Zavala, de 31 años, reveló que hacer reportajes con poses seductoras para revistas desata una reacción automática en sus hermanos. Les incomoda tanto que ella se exponga públicamente que retiran del mercado los ejemplares que pueden.

“Si caray, mis hermanos son muy celosos, al grado que, si pasan por un lugar y ven la portada, compran todas las que tengan ahí (ríe) para que nadie más la pueda comprar”, comentó en entrevista al programa 'Hoy'.

No es la primera vez que ella habla del apuro que les da a sus dos hermanos que la gente comente sus fotos, ya en 2014 después de aparecer en la portada de la revista Open, habló de esta situación.

“Son celosos, si me dicen ¡qué bonita! Pero, pobrecitos, no les gusta porque en la calle no falta quien les dice cuñados y yo sólo veo sus caras de molestia”, comentó divertida a Mezcalent.



A la actriz que actualmente vemos en Univision como Morgana en la telenovela ‘La doble vida de Estela Carrillo’ le gusta lucir su cuerpo, que cuida a base de ejercicio diario.

África ya reiteró que en sus planes nunca pasaría desnudarse para una revista por respeto a sus hermanos: “Hijole no, no me imagino a mi mamá y a mis hermanos viéndome desnuda, ahí no, eso si no me gustaría y no va conmigo” manifestó.



Prefiero escalar ,caerme y golpearme cuantas veces sea necesario ,que permanecer tranquilo y relajado en el suelo. 💪 @crossfit_the_season_mj #crossfitgirl #africazavala A post shared by afri_zavala (@afri_zavala) on Apr 20, 2017 at 5:58pm PDT

África casi todas las noches manda fotografías a sus seguidores antes de dormir, pero para no encelar a sus hermanos, muestra sus pijamas más tiernas, como este mameluco de conejito.



Instagram/afri_zavala

El próximo 6 de julio África Zavala estará presente en los Premios Juventud 2017.