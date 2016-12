Votaciones de #PremioLoNuestro se extienden hasta el 6 de enero

¡Corre la voz! Si no te dio tiempo de votar por tus artistas nominados a Premio Lo Nuestro 2017, esta es tu última oportunidad, pues hemos extendido las votaciones hasta el 6 de enero a las 6 PM ET / 5 C para que todos aquellos que no tuvieron oportunidad de apoyar a sus ídolos lo hagan ahora.

Comparte este link de las votaciones en tus redes sociales http://www.univision.com/especiales/premio-lo-nuestro/vota para que tus amigos y familiares puedan votar también.



VOTA AQUÍ POR TODOS TUS NOMINADOS FAVORITOS DE PREMIO LO NUESTRO

Si te enredaste con los preparativos para la cena de Navidad, los festejos de fin de año, los regalos y no te dio tiempo de entrar a la votación de Premio Lo Nuestro, no te preocupes, entendemos, y por eso te damos un último chance de apoyar de una vez por todas a todos tus artistas.



¡Corre ya porque esta oportunidad es limitada!





Recuerda que los ganadores serán elegidos a través de tus votaciones y se revelarán a los artistas ganadores en las categorías General, Pop / Rock, Tropical, Regional Mexicano y Urbano el próximo 23 de febrero durante la 29ª Entrega Anual de Premio Lo Nuestro.