Wisin comparte su clave del éxito: talento, dedicación y respeto por el público

The Latin Recording Academy/ John Parra WireImage

Wisin y Dayanara Torres en el Miami Senior High School en el evento de Latin GRAMMY Cultural Foundation. The Latin Recording Academy/ John Parra WireImage

No fue un TED Talk, pero casi. De niño, el artista urbano Wisin soñaba con ser un exitoso músico. Empezó cantando música típica puertorriqueña como trovador, y luego en los noventa, comenzó su exitosa carrera como parte del dúo urbano Wisin y Yandel. Hoy, Wisin ha ganado tres Latin GRAMMY y solamente en los últimos tres años obtenido ocho #1 en la lista Latin airplay de Billboard.

El martes, Wisin se presentó en el auditorio de una escuela superior en Miami para hablarle a estudiantes de música sobre su carrera y la importancia de la educación musical como parte del programa Latin GRAMMY en las Escuelas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY y el Ford Motor Company Fund. Como parte de la presentación, que fue moderada por la cantante, actriz (y actual concursante de Mira Quien Baila) Dayanara Torres, Latin GRAMMY en las Escuelas donó instrumentos musicales valorados en $20,000.



Representante de Ford Fund, Dayanara Torres, Wisin y Manolo Díaz de Latin GRAMMY Cultural Foundation The Latin Recording Academy/ John Parra WireImage



Wisin se dirigió a los estudiantes para darles consejos, "Nunca tuve la oportunidad de estar en un foro como este escuchando a un artista," dijo Wisin, inculcando a los presentes a aprovechar las herramientas que se les presente en el camino. "La clave del éxito es el talento pero hay otras cosas: la dedicación, el respeto, entender lo que el público quiere escuchar en ese momento. A veces cuando eres bien talentoso, te crees que lo sabes todo y eso es muy peligroso".

El artista también respondió preguntas de la audiencia y contó como en su rol de productor tanto para música propia como para grupos como CNCO y colaboraciones con Ricky Martin y Jennifer López es muy importante escuchar a tus colegas y colaboradores. "Aprendí que cuando vamos al estudio y trato de imponer, no sale. Lo más importante es dejar que ellos vuelen, que disfruten", dijo sobre su equipo de producción que incluye los productores Los Legendarios, co-autores de su más reciente éxito con Ozuna titulado 'Escápate conmigo' . "Cuando me presentaron 'Escápate conmigo' no veía la producción dirigida a esa temática más romántica, y lo logramos. Tenemos que escuchar".



Wisin y Dayanara compartieron con estudiantes de música de Miami Senior High School. The Latin Recording Academy/ John Parra WireImage

Aunque Wisin no obtuvo una educación musical formal, hizo incapié en la manera en el que el reggaeton ha evolucionado de sus inicios callejeros a un género más comercial. "Daddy Yankee, Yandel, Don Omar, somos del barrio. Nos tuvimos una cuna de oro. Teníamos que virar el timón para trabajar de una manera más comercial. Nuestro esfuerzo, la dedicación llevó el género que era denigrado a otro nivel", apuntó.

En entrevista con los medios después de la función, Wisin dio a entender que había recibido una invitación para presentarse en Latin GRAMMY este año, aunque aun no se han confirmado las presentaciones musicales. La ceremonia de Latin GRAMMY se llevará a cabo el 16 de noviembre 2017 y se transmitirá por Univision.



En cuanto a la situación que enfrenta su Puerto Rico natal por el paso del huracán María y en México tras los terremotos, Wisin se mantuvo positivo. "La música es un bálsamo, es emociones. Es el momento donde debemos patrocinar más la música," dijo. "Somos más buenos que malos. Estoy aquí para decirles que si yo lo pude lograr, cualquiera lo puede lograr aquí". Cuando Dayanara le preguntó cuál es el balance entre talento y el esfuerzo, Wisin no dudó en contestar: "Tengo más de lo que me merezco, por eso trabajo el doble."

El artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco Victory, el cual incluye una nueva colaboración con Ozuna y su excompañero Yandel, además de temas con Jennifer López, Mario Domm (con quien fue juez en La Banda), y otros.