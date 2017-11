Ricky Martin, el modelo a seguir de J Balvin: “Quisiera ser como él”

J Balvin se ganó su lugar en el corazón del público desde el primer momento con una infinita originalidad y su estilo irrepetible, un artista jamás acostumbrado a seguir el camino, sino a labrarlo.

Su éxito lo llevó a una depresión profunda que pudo haber acabado en tragedia, y fue sobreviviente de un accidente de avión el cual le hizo ver que tiene una misión en la vida. Balvin es mundialmente exitoso, pero de alguna manera al platicar con él es como si te encontraras con un viejo amigo.

Sonríe, entra en confianza y no tiene empacho en recordar intimas anécdotas: "Lo que más me motiva a seguir haciendo música es la reacción de la gente. La música no debe de entender de idiomas, yo antes escuchaba mucha música en inglés y no entendía nada, luego mis padres me enviaron a estudiar inglés y me abrieron un mundo; para mí que la gente cante en español es una bendición porque es un idioma muy bonito y es sentir a la familia cerca".



José, como le dicen en casa, tiene a la familia tatuada en el pecho: un gran hijo, unido a su padre la mayoría del tiempo. Aun así, confiesa que tuvo errores, pero también un sinfín de virtudes: "Trato de ser un hombre bueno, que mejora cada día, que aprende de sus errores. Yo siempre trato de demostrarle a mi familia lo importantes que son para mí, porque sé que en cualquier momento nos podemos ir".

Tiene un montón de amigos en el medio, entre los que destacan Justin Bieber y Pharrell Williams: "Ellos son amigos, familia, les aprendo mucho todo el tiempo, han aceptado cantar conmigo y lo mejor: enseñarme un poco de lo que ellos han aprendido en su camino".



A la pregunta sobre a qué artista admira, Balvin afirma que a Ricky Martin: "Es un gran ser humano, disciplinado, que no se olvida de ayudar, de los niños, que tiene una familia bonita... eso me gustaría alcanzar, ser un gran artista y un gran ser humano también".

El cantante colombiano también soñaba con grandes presentaciones, con recibir premios y actualmente es uno de los nominados para la décima octava entrega de los Latin Grammy por Mejor Fusión e Interpretación Urbana.