Ricky Martin, Daddy Yankee (y quizá hasta Marc Anthony) fueron fans del mismo payaso

La gran gala de los Grammys está cerca, y una de las nominaciones que ha dado más de qué hablar es sin duda la de terna infantil, donde Marc Anthony y Cepillín competirán.

Univision Entretenimiento platicó en exclusiva con Ricardo González 'Cepillín', quien expresó la emoción que vivió cuando se enteró de la nominación: "Cuando me hablaron para avisarme de la nominación yo no lo podía creer, hacía 30 años que no grababa un disco y pues la noticia me resultó maravillosa porque mis hijos y yo lo hicimos, desde componer las canciones hasta mezclar. Al principio honestamente pensé que era una broma, pero ya que me explicaron se me rodaron las lágrimas de la emoción, porque jamás me lo hubiera esperado".



El legendario payasito de la televisión ve complicado ganar, pero siente que ya ganó con el simple hecho de estar nominado: "Está muy dura mi competencia, porque superar a Marc Anthony pues no es nada fácil, sobre todo por la gran trayectoria que tiene; aún no he podido hablar con él, pero le doy gracias a Dios por compartir con tan grande artista esta nominación".

Y es que don Ricardo tiene la leve sospecha de que el boricua pudo haber sido su fan: "Es un muchacho muy buena onda, y a mí en Puerto Rico me quieren mucho, mi programa era muy famoso hace 42 años en la Isla, con suerte hasta fue mi fan cuando él era niño, pero eso lo voy a averiguar cuando podamos platicar en la gala".

Cepillín está seguro de esto por los famosos fans que posee: "Sé que Ricky Martin fue mi fan, igual que Daddy Yankee, entre otros famosos que me dan el honor de haber sido parte de sus vidas, ellos eran mis niños fans y ahora son mis compañeros".



Al cuestionar al también cantante de 71 años respecto a quién dedicaría el premio, nos confesó: "Le dedicaré ese premio si gano a todas las personas que han sufrido desgracias, en Puerto Rico, Texas, Miami y, por supuesto, México; y también si gana Marc Anthony me va a dar mucho gusto porque alguna vez fue niño. Honestamente yo perdiendo, ya gané, el hecho de estar nominado para mí ya es un gran triunfo".

Cepillín está listo para asistir a la premiación y espera que gane el mejor: "Ya compró boletos toda mi familia para estar ahí conmigo, yo lamentablemente a veces me he sentido olvidado, pero ahora me siento ilusionado, el día 16 me verán maquillado y vestido acorde a la ocasión".