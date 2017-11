Luis Fonsi sobre Daddy Yankee: "Ese es mi hermano"

El gran ganador de la 18a Entrega Anual de Latin GRAMMY fue Luis Fonsi: se llevó cuatro gramófonos. Era de esperarse, pero también es cierto que muchos daban por hecho que Residente arrasara como lo hizo en 2011 con Calle 13. Pero lo que más se esperaba era la participación de Daddy Yankee con Fonsi en el escenario de Latin GRAMMY para interpretar 'Despacito'.

EN FOTOS: la alfombra roja de Latin GRAMMY

Lo último no ocurrió y los dimes y diretes comenzaron a correr como pólvora luego de lo mucho que se ha dicho sobre Daddy Yankee y Fonsi. Recordemos que todo empezó en agosto de este año cuando un abogado de Daddy Yankee expresó su malestar porque la agencia de turismo de Puerto Rico escogió a Luis Fonsi y a 'Despacito', sin Daddy Yankee, en un campaña publicitaria para la isla.



Así se hizo presente el talento de Univision en Latin GRAMMY 2017 Maity Interiano se presentó en la alfombra roja de Latin GRAMMY 2017. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La reportera de Despierta América eligió un vestido largo en tono dorado para esta ocasión. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Tony Dandrades eligió un elegante traje oscuro para celebrar la noche de nominaciones de Latin GRAMMY 2017. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así es como lució el corresponsal de Entretenimiento del programa Primer Impacto. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La reportera de El Gordo y La Flaca Daniela Di Giacomo eligió un vestido largo en color azul. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ella optó por combinar este diseño con accesorios en color plata. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Borja Voces, corresponsal de redes sociales de Primer Impacto, eligió para esta noche un traje con pantalón negro y saco azul. Foto: Univison.com | Univision 0 Compartir Por su parte, Chiquinquirá Delgado deslumbró a su paso por la alfombra roja de Latin GRAMMY 2017. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir En esta ocasión, la presentadora optó por un diseño ceñido al cuerpo en color dorado. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, Chiquinquirá combinó su atuendo con detalles en color plata. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ella eligió un maquillaje y peinado sencillo pero elegante para esta celebración. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Raúl de Molina llegó acompañado de su esposa, Millie de Molina. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raúl de Molina portó un traje que incluyó pantalón negro y saco de terciopelo en color azul. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Lili Estefan prefirió un diseño largo en terciopelo color vino. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Así es como desfiló por la alfombra roja de Latin GRAMMY 2017 la presentadora de El Gordo y la Flaca. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El conductor mexicano Jorge Poza también estuvo en la alfombra roja para la premiación a lo mejor de la música latina. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para la ocasión Poza vistió un diseño con colores neutros en el que combinó negro, blanco y púrpura. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Por su parte, Jackie Guerrido, deslumbró a su paso por la alfombra roja con un vestido en color negro. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La también presentadora del segmento del tiempo en el programa Primer Impacto eligió para la noche un diseño con transparencias. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Con este vestido, Jackie enfatizó su trabajada figura. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para el peinado, Jackie prefirió una 'cola de caballo' para así lucir el escote de su flamante vestido. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, Jackie optó por un maquillaje que resaltara su mirada. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Karla Martínez optó por lucir un diseño en color negro y transparencias. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir La presentadora de Despierta América eligió para la ocasión solo enfatizar su mirada. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alan Tacher estuvo acompañado por su esposa Cristina Bernal. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El también conductor de Despierta América se mostró feliz ante la llegada de su próximo hijo. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Mientras que la también conductora de Primer Impacto se hizo presente en la gran gala de Latin GRAMMY 2017. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pamela Silva Conde brilló en la alfombra roja con un diseño en color crema que atrapó todas las miradas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir El experto en moda y colaborador en el programa Mira Quien Baila, Jomari Goyso, es otra de las personalidades que desfiló por la alfombra roja. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Para la ocasión Jomari eligió un traje llamativo y elegante. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Omar y Argelia, la pareja tanto sentimental como profesional, se hicieron presentes en esta gran noche de premiaciones. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

Desde entonces se ha dicho que están enemistados y hasta que no se hablan. La situación escaló esta semana cuando comenzó a correr que Daddy Yankee no iría a Las Vegas para asistir al Latin GRAMMY. Y la guinda del helado vino con unas declaraciones del reggaetonero al diario El Nuevo Día de Puerto Rico al decir que ya había pasado la página y rapidito: "Las canciones tienen su momento y hay que evolucionar". Pero también dejó claro que no hay problema entre ambos y que si los hubiera, ya lo hubiese dicho.

Fonsi también recalcó que no hay pleito entre los dos. De hecho, las dos veces que subió al escenario al recibir el Latin GRAMMY nombró a Daddy Yankee y agradeció su colaboración. Y en la sala de prensa se refirió a Yankee y a Justin Bieber como sus hermanos y que sin ellos no lo hubiese logrado. "No hay problemas entre nosotros. Ese es mi hermano y esto le pertenece a él también. Si no fuera por su magia, no estuviera aquí", recalcó.



publicidad

En cuanto al performance de 'Despacito', la interpretación fue una variada pues Fonsi mezcló tres ritmos en el escenario: arrancó con una versión en acústico, incorporó a Bomba Estéreo, le siguió una versión salsa con Víctor Manuelle y cerró con una versión electrónica junto a Diplo. En corto: ni Yankee ni Bieber hicieron falta.

Y hasta Gabriel Abaroa, presidente de La Academia Latina de la Grabación, se pronunció sobre este tema. "Todos (los artistas) están invitados y si no pueden venir, se hacen los arreglos para los performances. Cuando se supo que Daddy no podía venir, el productor del show hizo el arreglo necesario y contactó a los otros artistas", agregó.