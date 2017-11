Los Invasores de Nuevo León dedican Latin GRAMMY a la mamá de su líder quien murió en septiembre

El líder del grupo Los Invasores de Nuevo León, Javier Ríos aseguró estar viviendo sentimientos encontrados, pues por un lado aún no supera el haber perdido a su madre y, por otro, está feliz porque luego de 37 años de trayectoria musical su agrupación está nominada al Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña.

“La verdad estamos muy emocionados y agradecidos con la Academia de la Música de que se haya fijado en nosotros y nos haya tomado en cuenta; para nosotros esta nominación es muy importante y no importa si la ganamos o no”, comentó en entrevista exclusiva a Univision Entretenimiento.



“De ganar el premio se lo dedicaríamos a todo el público que ha apoyado a Los Invasores de Nuevo León y, en lo personal, se lo dedicaría a mi familia y a mi madrecita”, dijo, con la voz entrecortada, pues confesó que aún no se repone de la pérdida de su madre. “La extraño mucho la verdad, es una pena que ya no esté y pues qué no daría por un beso, un abrazo de mi madre o su bendición, pero son cosas que Dios manda, pero cuánto daría por tenerla conmigo”.



Estos son los 'meros meros' acordeonistas del regional mexicano A finales de los años 40, surgió en Nuevo León, México el grupo Los Alegres de Terán, integrado por Tomás Ortiz y Eugenio Ábrego, fueron pioneros de los duetos de estilo norteño cantando corridos, canciones norteñas y rancheras. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Pero el estilo y la fuerza que Eugenio Ábrego le imprimia a su acordeón fue el sello caracetrístico del dueto norteño, al grado que Ábrego hizo escuela entre las nuevas generaciones de músicos de este y otros géneros. El acordeonista murió en mayo de 1988. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Paulino Vargas, además de ser un mago del acordeón, fue pionero en interpretar narcocorridos, al grado que en los años 80 fue encarcelado por la letra de sus canciones. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paulino, junto con sus Broncos de Reynosa se hicieron muy populares por sus polcas y corridos norteños, pero él pasaría a la historia como 'el amo del acordeón' pues como dice su biografía: cuando Paulino Vargas subía al escenario, el acordeón se convertía en parte de él, en una extensión de su cuerpo. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir El acordeonista Juan Torres se ganó el respeto de músicos y oyentes por sus grabaciones, tanto en solitario como en conjunto con el guitarrista vocalista Salomón Prado en Los Tremendos Gavilanes. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Las canciones que ejecutaba Juan Torres eran toda una gama de estilos basados en el acordeón, desde mariachi hasta polka, el músico norteño se ganó el mote del 'Loco del acordeón'. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro de los pioneros del acordeón norteño, fue sin duda el músico tejano Narciso Martínez, mejor conocido como 'El Huracán del Valle' allá por los años 30. Fue pionero de los conjuntos tejanos que incluye acordeón, bajo sexto y contrabajo, similar a los conjuntos norteños de México. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Rafael Silva, músico originario de los Ramones Nuevo León, quien en 1972 fue nombrado Campeon Nacional de Polka, está considerado hasta la fecha entre los mejores acordeonistas que ha dado el estado de Nuevo León. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir En el año de 1962, Juan y José María Villarreal originarios de Nuevo Progreso, Tamaulipas, salieron de su tierra para cantar música norteña en los bares y cantinas, pero su talento no pasó desapercibido y en 1965 son lanzados como 'Los Cachorros Hermanos Villarreal'. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y fue precisamente Juan Villarreal quien con su acordeón y original estilo -aunque muchos lo comparen con el estilo de Ramón Ayala- lo llevaron a convertirse en un ícono de la música norteña. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Ramón Ayala tuvo su primer acordeón a los 5 años de edad: un obsequio de su padre. Frecuentemente tenía que pegarle las teclas con goma de mascar para poder ejecutarlo. La habilidad nata de Ayala le rendiría frutos muy pronto, pues al poco tiempo lo convirtió en un experto en dicho instrumento, al grado de merecer el mote de 'El rey del acordeón'. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir El músico originario de Monterrey, junto con sus Bravos del norte, ha sido uno de los máximos ganadores de premios de la música regional mexicana, gracias a sus canciones y a la manera que tiene para ejecutar el acordeón. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un líder en toda la extensión de la palabra es Julio César Leyva Beltrán, cantante y acordeonista de 'Los Ciclones del Arroyo', una agrupación nacida en 1991 con un estilo diferente al que se le agregó el matiz campirano y bravío regional de la serranía Sinaloa-Chihuahua. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir A pesar de que en 2012, Julio César fue secuestrado y baleado por negarse a tocar una canción a un grupo de personas en una fiesta particular, el músico sinaloense siguió en la música y hasta la fecha sigue complaciendo a sus seguidores con su voz y su enorme talento para ejecutar el acordeón. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Kiko Montalvo no puede faltar en esta lista, pues para mucho es el 'mero mero' del acordeón y es considerado una leyenda viviente dentro de la música norteña. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kiko Montalvo surgió, como muchos, de una familia humilde y fue su papá quien le regaló, a los 11 años, su primer acordeón. Desde los 17 años no ha parado de trabajar. Con su acordeón ha tenido la fortuna de acompañar a gente como 'El Piporro', Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán y Joan Sebastian, entre otros. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir La historia de la música norteña no estaría completa sin la voz y el acordeón de Lupe Tijerina y sus Cadetes de Linares, el maestro, como muchos le llamaban hizo escuela entre los músicos norteños y fue el 'culpable' de que Los Cadetes de Linares se dieran a conocer en toda la República Mexicana y Estados Unidos. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Don Lupe tenía dos grandes amores, su familia y la música y murió como los grandes, arriba del escenario, el pasado mes de julio de 2016. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antonio Tanguma, pionero de la música norteña, considerado el primer 'Rey del acordeón' y uno de los compositores más exitosos del norte de México. Escribió más de 60 composiciones, las cuales son consideradas como típicas de la zona, dentro de bailables folclóricos. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Tanguma perfeccionó tanto su ejecución en el acordeón que llegó a tocarlo con la barbilla, con una sola mano, y hasta interpretó con dos acordeones al mismo tiempo. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Beto Zapata, vocalista y acordeonista del grupo Pesado es de los exitosos acordeonistas de la nueva ola. Zapata trae la escuela de grandes maestros de la música norteña y se siente orgulloso de decirlo, pues al cantar y ejecutar el acordeón se nota el amor que le tiene al género. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gracias a su amor por la música, Beto Zapata se ha convertido en un líder en su grupo y un ejemplo para los nuevos exponentes del género norteño, porque además de talento, tiene carisma y es muy querido por sus compañeros del regional mexicano. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir La lista no estaría completa si no mencionaramos al 'Tigre mayor', Jorge Hernández, quien con su voz y su acordeón han creado incontables éxitos en la historia de 'Los Tigres del Norte'. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir El mayor de los hermanos Hernández, es otro maestro del acordeón y junto a este instrumento y sus compañeros han recorrido gran parte del mundo llevando la música regional mexicana como principal estandarte. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El texano Ricky Muñoz además de cantar, componer y producir, es un excelente acordeonista y aunque lo han querido comparar con otros músicos (Beto Zapata), ha demostrado tener un estilo único con el que hace brillar cada uno de los temas del grupo 'Intocable'. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir El cantante de regional mexicano y su grupo han ganado incontables premios en la música, pero él ha sido reconocido por su talento como compositor y por su dominio del acordeón. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Alfredo Gozález, acordeonista de 'Los Tucanes de Tijuana' ha sido un pilar en la agrupación comandada por Mario Quintero y uno de los culpables del estilo característico del grupo norteño. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En agosto de 2012, Alfredo González “El Zurdo” recibió un galardón a 'Mejor Acordeonista' de ese año, en la entrega de Premios de la Calle, en Los Angeles, California. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Otra gran voz y excelente músico del regional mexicano es Javier Ríos, líder de Los Invasores de Nuevo León. Javier también es un maestro en el arte de la ejecución del acordeón, instrumento que aprendió a tocar de muy niño, allá, en el ejido La Conquista, en Los Ramones, Nuevo León. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Ríos es toda una leyenda viviente de la música norteña y su gusto por el acordeón se dio gracias a que su papá se ganó ese instrumento en una rifa y se lo regaló, le gustó, lo comenzó a dominar y ahora es un maestrazo del acordeón. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mención especial en la lista es para José Lorenzo Morales, 'El Conejito', originario de Guanajuato, pero que se enamoró de la música norteña, pues además de dominar el acordeón también fue un gran compositor. Sus canciones fueron interpretadas por grupos y cantantes de la talla de Los Alegres de Terán, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, entre muchos más. 'El Conejito' murió en el 2010 y dejó un legado de más de 600 temas. Foto: Youtube, Facebook, Instagram | Univision 0 Compartir Para finalizar la lista, hay que mencionar a Artemio Peña, exintegrante de Los Traileros del Norte, quien falleció el pasado 16 de octubre y que será recordado por su forma de 'hacer llorar' al acordeón. Foto: Youtube | Univision 0 Compartir



El músico de regional mexicano dijo que es la primera vez que la agrupación está nominada a una entrega tan importante como ésta.

“Tenemos 37 años de carrera y 50 discos, no sé si este último material sea mejor que los demás discos, pero el hecho es que ahí estamos en la lista y pues nos sentimos agradecidos, y desde este momento nos sentimos ganadores”.

Agregó que ya están listos para viajar a Las Vegas y, en caso de ser los ganadores del Latin GRAMMY, el premio se lo dedicará al público y a su familia, pero en especial a su señora madre, doña Hermina García, quien falleció el 25 de septiembre pasado.





