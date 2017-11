Los 8 "Puerto Rico" de Lin Manuel: el llamado a la Casa Blanca que resonó en el Latin GRAMMY 2017

Con Puerto Rico en su corazón y en control de su verbo "medio gringuito", el laureado dramaturgo Lin Manuel Miranda recibió este jueves el prestigioso Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación.

Creador de los exitosos musicales de Broadway 'In The Heights' y 'Hamilton', el puertorriqueño criado en la Ciudad de Nueva York recibió el galardón de manos de Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia, quien enfatizó que se trataba de "un privilegio, un gran privilegio" reconocer al escritor, cantante, hombre de familia, filántropo y actor, como lo describió.



Lin-Manuel Miranda se reencuentra con sus raíces El dramaturgo ha documentado en sus redes sociales partes de su visita a la Isla del Encanto Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Así comenzó su día con una cargada agenda de medios en la Isla del Encanto. La imagen la compartió su padre, Luis Miranda. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Compartió esta foto de quien fuera su niñera, que vende límbers en Vega Alta. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Compartió esta foto de quien fuera su niñera, que vende límbers en Vega Alta. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En alguna pared de un local en Puerto Rico tienen un cuadro que recopila portadas y reportajes sobre el histrión de ascendencia borica. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Personas esperaban por él para conocerlo y tomarse fotos con él. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su padre Luis Miranda compartió esta foto. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La escuela de la comunidad que lleva el nombre de su bisabuelo, Ignacio Miranda. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Y este rico racimo de quenepas que le obsequiaron. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Visitó las tumbas de sus abuelos en el cementerio. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Visitó las tumbas de sus abuelos en el cementerio. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Publicó que este joven lloró al cantar canciones de 'Hamilton' y que todos lloraron de la emoción con él. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Presumió la imagen de una camiseta que vestía un pariente. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Colocó esta foto de memorabilia relacionada con su primer éxito en Broadway, 'In the Heigths'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir También hizo una parada en la emblemática cafetería La Bombonera en el Viejo San Juan para comerse una mallorca con café. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y, cómo no, disfrutar de la rica gastronomía boricua. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Compartió esta imagen con un chico de nombre Marcelo, que lo admira. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Se encontró con René Pérez (Residente Calle 13), quien también está por Puerto Rico buscando inspiración para su próxima producción musical. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y para cerrar con broche de oro se topó con Víctor Manuelle y Daddy Yankee en el vuelo de regreso a casa. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

Lin Manuel Miranda, de 37 años, agradeció el tributo consignando de inmediato que solo, jamás habría alcanzado el éxito. Basó su mensaje en la importancia de la colaboración, antes de hacer un llamado por la tierra que vio nacer a sus padres y donde todavía reside gran parte de su familia, en Vega Alta, Puerto Rico. "Vengo del mundo del teatro, vengo del mundo de la colaboración. Esto (el premio) es para mis colaboradores en 'Hamilton', en 'In The Heights', los actores en cada producción, por todo el mundo, me hacen sentir orgulloso, todas las noches".

Desde el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, sede de la edición 18 del premio Latin GRAMMY, Lin Manuel Miranda, "el chico raro de teatro", reconoció también a su familia y a las 21 estrellas que lo ayudaron a grabar el tema 'Almost Like Praying', con el cual recaudó fondos para Puerto Rico, una isla devastada el pasado 20 de septiembre por el huracán María. Mención aparte tuvo su esposa, Vanessa Nadal, "la persona más inteligente que conozco y mi mejor amiga".



El momento culminante de su breve discurso llegó segundos después, cuando emocionado, Lin Manuel Miranda dedicó el reconocimiento a las personas que anticipa caminarán junto a él este domingo, " en el Unity March en Washington DC para poner el nombre de Puerto Rico en alto y recordarle a la Casa Blanca y al Congreso que también somos seres humanos".



Con su mano izquierda en alto, exclamó “esto es para Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico”, transmitiendo su emoción a la audiencia que le respondió con un caluroso aplauso.

"Los latinos podemos cambiar el mundo cuando estamos unidos", concluyó el artista que este domingo, desde las 10:00 de la mañana caminará desde la Casa Blanca hasta el Memorial de Lincoln, donde alzará su voz para que la llamada 'Isla del Encanto', sea atendida como merece.

