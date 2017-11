La incansable lucha de Natalia Lafourcade para salvar un pedacito de la cultura mexicana

Ha llegado el día. Natalia Laforucade, la voz melódica que rellena los recintos del mundo con su aires entonados de música mexicana, da el esfuerzo de garganta para poner de pie una edificación derruida por el sismo, y que defiende uno de los géneros musicales en la historia de México: El Son Jarocho.

Hace poco más de un mes que la cantante ha tocado todas las campanas: Después del terremoto en México, el herido corazón de la capital mexicana también derrumbó uno de los lugares que preserva y apoya la música del este de México, El Centro de la Documentación del Son Jarocho. Este lugar, ubicado en la comunidad de Jáltipan, en Veracruz, es una población en el que la vida gira en torno al género del son Jarocho. Ahí, una agrupación llamada ‘Los Cojolites’ ha puesto la población en el mapa musical debido a sus esfuerzos por la preservación de dicho género, en el que iniciaron ya hace más de 17 años.



Laforucade también tocó todas las puertas. Consiguió que el House of Blues de Anaheim se uniera en su maratón para este 14 de noviembre, donde brindará un concierto y los ingresos serán destinados a la comunidad veracruzana. Sus compañeros de oficio también han dado pasos con Lafourcade. Meme, de Café Tacuba, Flor de Toloache y Vicente Garcia - También nominados a los premios Latin Grammy 2017-, Gael García, Diego Luna y otros más han ayudado a promover la página de Go Fund Me para que la gente pueda donar, aunque no esté en el evento que brindará Natalia para ayudar a lograr el objetivo. Por ahí se puede ver la donación que artistas como Jorge Drexler ha hecho en esa red social.



Natalia se encuentra en la preparación final para su presentación en Latin Grammy 2017 en Las Vegas, pero ha decidido hacer una pausa para viajar a California y presentar su música. La iniciativa de la cantante jarocha muestra que la música libera, construye, y alienta a las comunidades que aún están en desventaja tras el terremoto que sacudió el centro de México y aún siguen en etapa de reconstrucción.