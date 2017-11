J Balvin agradece que su papá hable bonito de él (incluso sobre Maluma)

El cantante habló en exclusiva con Univision Entretenimiento de su cambio de look, con quién desfilará en la alfombra de Latin GRAMMY y aclara si cantará o no el himno para el mundial de Rusia.

J Balvin charló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre las declaraciones que dio su padre Álvaro Osorio donde explicó las diferencias entre su hijo y Maluma: "Él es esencia, el otro (Maluma) es presencia".

Esas palabras que el intérprete de 31 años agradeció: “Los papás siempre van a ver lo más bonito de sus hijos que lo malo que tengan y lo agradezco. Gracias a mi padre, no había escuchado esa frase, pero gracias padre te amo”.



La supuesta rivalidad entre Balvin y Maluma no es reciente, aunque su padre aclaró hace unos días que no es algo mediático y que: “Van por caminos diferentes”.

Sin embargo, los artistas compartieron a la modelo brasileña Anitta como protagonista de sus videos.

En la conversación, aprovechamos para preguntarle con quién lo veremos desfilar en la alfombra de los Latin GRAMMY que se celebran el jueves 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

“Yo siempre ando con Alfredo mi managger (ríe) yo soy super bajo perfil para eso yo nunca, mi vida privada la tengo mantengo como es, así privada”.

Tras las críticas que ha recibido después de teñirse el cabello de amarillo, el intérprete de ‘Mi gente’ explicó que tiene un significado más profundo: “Me encanta yo me llevo la vida y estoy agradecida, qué hago con el cambio de look es un mensaje que va más allá de simplemente un cambio de look que cada que sea feliz con lo que le gusta y lo que haga que no me detengo a pensar que va a pensar el de a lado, el de la derecha o izquierda, esto es algo más pensado de lo normal que si tú eres gay con fuerza digas eres gay o travesti lo que quieras es sentirse cómodo con lo que eres y con lo que tu representas”.



Lo que si prometió J Balvin fue un show sin precedentes en la 18 entrega de los GRAMMY que se celebra en la Garden Arena del MGM: “Estamos tratando de dar siempre algo nuevo al mercado latino de aquí para el mundo entero y reinventarnos dentro del entretenimiento y hacer algo que no se había visto antes en la historia de los Latin GRAMMY en concepto musicalmente obviamente todos son grandes artistas”.

El reggaetonero siempre está trabajando y nos reveló si es verdad que interpretará el himno para el mundial de Russia 2018: “Dentro del mundial hay ciertas disqueras que ya tienen un permiso aceptado por la FIFA en este caso no es la disquera en la que yo estoy, tú puedes hacer música que sea tan fuerte que la adopten así que hay que ver qué pasa el siguiente año.



