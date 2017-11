Guadalupe Pineda dedica Premio a la excelencia de Latin GRAMMY al pueblo de México

La cantante Guadalupe Pineda, quien el próximo 15 de noviembre recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin GRAMMY 2017, señaló que dicho reconocimiento va dedicado a sus paisanos mexicanos.

“Es un premio muy importante porque se reconoce a la excelencia a la música latina en general, y se me reconoce por mi trayectoria no sólo como cantante de regional mexicano, sino por ser una intérprete de muchos géneros latinos”, comentó la cantante en entrevista con Univision Entretenimiento.



Guadalupe Pineda agregó que dicho reconocimiento, el cual también será otorgado a figuras de la música latina como Los del Río, Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor Heredia y Cuco Valoy un día antes de la ceremonia principal de Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, es un premio también a la música mexicana, que es una identidad en el mundo.

La intérprete originaria de Zacatecas, México se dijo muy agradecida por el apoyo que la gente le ha dado a lo largo de 43 años, y dijo que este reconocimiento del Latin GRAMMY llega en un momento justo.

“Hace 43 años yo inicié en una peña, ganaba 30 pesos y un café, hasta ahora que la Pineda se presenta en grandes teatros y lugares masivos, me siento agradecida porque mi público no me ha dejado de su mano”.



Sobre a quién dedicará este Premio a la Excelencia, Guadalupe Pineda dijo que al público de su patria, al público de México.

“Quiero que sepan que no se me olvida el dolor de mi gente, que la canción ‘Todo cambia’ que dice: “Por más lejos que me encuentre, no me olvido del dolor de mi gente”, es un tema que no sólo lo interpreto, sino que también llevo a la práctica”.

Y es que poca gente sabe que parte de las ganancias de las presentaciones de Guadalupe Pineda van destinadas a ayudar a la gente de Oaxaca y Chiapas, que padecieron los temblores que azotaron a México en septiembre.

“Es una cicatriz de nuestra patria, pero es una huella que quedará marcada en el mundo de que el mexicano cuando se une lo puede todo, por eso con orgullo puedo decir que hoy me siento más mexicana que nunca”.



