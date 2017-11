“Estoy hasta la madre de preguntas machistas y pendejas”: Mon Laferte estalla contra reportero (aunque diferente a Yáñez)

La cantautora chilena Mon Laferte, quien tiene cinco nominaciones al Grammy Latino, estalló contra un reportero durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México donde presentaba el DVD de su más reciente disco ‘La trenza’.

El periodista le cuestionó acerca de cómo le hacía para tener éxito con las mujeres, cuando "entre ellas se echan mierda": “No me parece que las mujeres se ataquen, me parece que tu comentario es machista, o sea, '¿cómo le haces para que tu música la escuchen puras mujeres si entre ellas se atacan?'; no sé, creo que tienes que informarte más o quitarte algunos prejuicios, porque creo que no está bien formulada tu pregunta”, señaló la artista.



publicidad

El enojo de la cantante de 34 años no quedo ahí, y siguió ante las disculpas del periodista: “¿Sabes lo que pasa?, que yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas; de verdad, es que me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar mal por el hecho de ser mujer y por eso me va a costar el doble, entonces estoy un poco hasta la madre de eso”.



20 fotos que te dirán todo acerca del estilo de Mon Laferte Desde chile para Latin GRAMMY llega Mon Laferte, una cantante que está nominada en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa, pero además de su talento, su estilo es muy peculiar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tatuajes, labios rojos y flores en la cabeza, son algunas de las peculiaridades de esta mujer que se ha dado a conocer por temas como 'Tu Falta de Querer'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Me gusta lo vintage, mis vestidos antiguos y andar con el barrio vestida de esa manera. Compro ropa vintage que solo tengo yo, entonces no tiene nada que ver con lo que ofrecen en grandes tiendas, donde hay miles de vestidos iguales", dijo en una entrevista Laferte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También confesó que ella misma confecciona gran parte de sus prendas. Foto: Sony Music | Univision 0 Compartir Mon Laferte confesó en una entrevista que desde siempre le ha gustado la moda, por lo que su estilo lo ha ido construyendo en base a los artistas que admira y la música que le gusta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aunque no se maquilla mucho, los tonos que usa le dan mucha intensidad a su rostro, así como el toque en las flores en el cabello que tienen su inspiración en una pintora mexicana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las flores, los accesorios y algunas de sus prendas tienen como referente a la artista mexicana Frida Kahlo, pintora, poetiza y mujer enamorada de Diego Rivera, que por décadas se ha mantenido vigente como uno de los referentes del woman power. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Para Mon Laferte, los detalles son muy importantes, es por eso que ella misma hace los accesorios que usa como parte de sus atuendos, como esta flor que le quedó lindísima. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Las flores son su fascinación! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su maquillaje tiene una tendencia clara de las mujeres en los años 40, muy del tipo pin up. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El estilo pin up tuvo su auge en la década de los 40 debido a que estas chicas acapararon gran parte de los anuncios publicitarios, además de que no sólo se limitaba a la imagen, sino a que hacían diversos tipos de arte. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Incluso en su vestimenta casual, ella no deja su estilo único. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además de su maquillaje y las flores que usa, sus tatuajes también son un emblema de esta cantante originaria de Chile. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Mis primeros tatuajes tenían significados, mensajes o frases de canciones, tengo la cara de mi abuela o el nombre de mi mejor amiga, pero llegó un momento en que me hice adicta a los tatuajes y ya no me importa tanto que tengan mensajes inspiradores o profundos", dijo en una entrevista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La estética es muy importante para ella, en cada momento ya que cuando está en una actuación en vivo, las flores que lleva en la cabeza son una gran característica de su look. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "La mayoría del vestuario sobre el escenario lo hice yo de manera muy hippie, aun cuando no sé coser. Me gusta ponerle brillitos, de muchos colores, mangas grandes, estampados o pintados", dijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aunque gran parte de los diseños que lleva en su ropa tienen una gran influencia mexicana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Como este hermoso vestido que usó para un concierto en Puebla. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como verás, las flores las lleva impresas en cada diseño. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su estilo original la ha hecho el personaje que es ahora. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta talentosa cantante, sus flores y sus labios rojos ya son parte de la historia de Latin GRAMMY con su nominación, ahora esperemos a ver cómo le va el próximo 17 de noviembre. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Norma Monserrat Bustamante Laferte, verdadero nombre de la artista, tuvo una infancia llena de carencias, pues creció con su madre y su abuela en un barrio problemático en Chile, por lo que asegura que le molesta que no reconozcan su trabajo: “Yo vengo a hablar aquí de mi música, de un DVD que trabajamos un chingo de gente que nos partimos la madre para hacerlo, porque tú estás sentadito y lo disfrutas un ratito, pero detrás hay mucho trabajo para que después me preguntes '¿cuál es el secreto para que te volteen a ver?, porque ustedes entre viejas se tiran mierda'... o sea, ¡no mames!, yo vengo a hablar aquí de mi música y no de pendejadas, perdóname... ¿alguna otra pregunta?, una coherente, por favor”.



publicidad

Ya un poco más tranquila, la chilena que radica en México desde 2009, se dijo ilusionada por estar nominada a los premios más importantes para la música latina, los cuales se celebran el próximo 16 de noviembre en Las Vegas: “Claramente hay una presión a nivel de la industria, existe como mucha expectativa, pero al final lo que yo hago es que me concentro y vuelvo a mi esencia, que es la música. Estoy en esto porque hago música y me encanta. Estar nominada en cinco categorías con colegas, me relajo y digo, '¡no pasa nada si ganas o no ganas!, no pasa nada porque voy a seguir haciendo música, pero si ganamos es algo que me pone muy feliz, porque es un gran esfuerzo el que ha hecho mi gente, mi público".



Esta talentosa artista pasó de ser autodidacta a estar nominada al Latin GRAMMY 2017 Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte, es una compositora y cantante chilena originaria de Viña del Mar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Como si su cautivadora voz soprano no fuera suficiente, Mon también también toca guitarra, piano, batería, armónica y bajo. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Cuando tenía nueve años ganó el primer lugar en un festival escolar y descubrió entonces su amor por la música. De premio obtuvo una guitarra. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Apasionada por la música desde niña, comenzó a estudiar música en el conservatorio de Viña del Mar a los 13 años, pero después eligió el camino autodidacta. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Se dio a conocer en 2003, en el programa de televisión ‘Rojo, fama contrafama’, un programa chileno que busca talentos. Quedó en el tercer lugar de la segunda generación del show. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Gracias al apoyo del programa, ese mismo año lanzó su primer disco ‘La chica de Rojo’ y debutó en el primer lugar de los álbumes más vendidos en Chile. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En tan solo un mes el disco logró la certificación de platino y oro por ventas en Chile. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Este disco le permitió viajar y dar conciertos en Australia, Canadá, Costa Rica, Paraguay y Perú, entre otros países. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir También protagonizó ‘Rojo, la película’, una comedia musical basada en el programa que la lanzó a la fama. El filme retrató la trayectoria de ocho participantes. Fue un éxito en Chile. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2007 comienza una nueva etapa bajo el nombre de Mon Laferte y se muda a la Ciudad de México. Comienza tocando en bares locales y conoce a otros músicos. Desde entonces ha producido cuatro álbumes de estudio. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Fue el disco ‘Mon Laferte Vol. 1’ el que le dio fama internacional y la convirtió en una de las nominadas en los Latin GRAMMY de 2016 en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum alternativo del año. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Ha colaborado con artistas destacados como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, León Larregui, Los Tres y Café Tacvba, entre otros. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la edición pasada de los Latin GRAMMY deslumbró con su talento junto a Juanes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2017 está nominada en las categorías más importantes con su último material ‘La trenza’. Foto: Instagram @monlaferte | Univision 0 Compartir



Mon Laferte confesó que le pesa que niñas y jóvenes la vean como un ejemplo a seguir: “Es algo bien raro y pesado, como una carga (…), yo soy de un barrio pobre de Viña del Mar, y para salir de ahí era difícil y lo más fácil era chingarte al de a lado, y la música a mí me sacó de eso y de repente pude salir y hacer algo con mi vida que es tocar y hacer música, y creo que eso puede ser un buen ejemplo para otras personas que están en la misma situación”.

Sin embargo, si de algo está segura al detenerse y ver su carrera desde que dejó aquel barrio hasta hoy ,con cinco nominaciones, es de lo que deberá decir su lápida el día de su muerte: “La gente cree que ahora soy muy feliz porque tengo cinco nominaciones a los Grammy, pero yo siempre he sido feliz porque he sido súper libre, me fui a los 13 años de casa casi como una homeless con mi guitarra (…) he hecho lo que he querido, la verdad, y en mi tumba debería de decir eso: 'Hizo lo que se le dio la rechingada gana'”.



publicidad