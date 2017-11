El cantante Alejandro Sanz dedicó su Latin Grammy a los dreamers: "Ustedes son unos valientes"

El cantante español Alejandro Sanz ganó este jueves el Latin Grammy como 'Persona del año' y dedicó el premio a los casi 800,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando aún eran niños y son conocidos como dreamers.

"Quiero dedicárselo también a unos chicos que viven en este país desde hace muchos años y aún están en una situación ilegal, son los dreamers. Y esos niños son nuestros niños, son nuestros, de nuestra comunidad", dijo Sanz al sostener el gramófono. "Ustedes son unos valientes", agregó.

Momentos después interpretó tres de sus éxitos e ingresaron al escenario una veintena de jóvenes beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) con camisas en las que se leía "we have one dream" (tenemos un sueño).

Sanz les hace este homenaje en momentos cuando los jóvenes batallan por mantener un estatus legal. El pasado mes de septiembre, el presidente Donald Trump decidió rescindir DACA, el programa de la era Obama que los protegía de la deportación y les permitía obtener permisos de trabajo. El mandatario dejó en manos del Congreso la posibilidad de otorgarles un estatus legal de permanencia en el país, pero exigió que fuese debatido y aprobado en un proyecto que incluya el financiamiento del muro fronterizo con México.



"El mundo se pasa media vida construyendo muros y otra media vida intentando tirar los muros", dijo Sanz este jueves al dar la bienvenida en el escenario a una veintena de dreamers que lo acompañaron en su interpretación. "Por cada piedra un soñador; una piedra, un soñador".

Este jueves, la gala de los Latin Grammy llevó al escenario problemas que afectan a la comunidad hispana. La devastación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, las víctimas de tiroteos en Estados Unidos y los inmigrantes fueron temas que se escucharon en el escenario.

El puertorriqueño Residente, quien abrió la gala, aseguró que la isla "no se levanta, porque Puerto Rico siempre ha estado de pie". Lo mismo hizo Lin Manuel Miranda al recibir el premio Presidente. Dijo que con ese reconocimiento quiere "recordarle a la Casa Blanca y al Congreso que (en Puerto Rico) también somos seres humanos".



