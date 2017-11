'Despacito' domina unos Latin GRAMMY en los que Daddy Yankee brilla por su ausencia

La canción del año en popularidad es también la favorita de la industria. En la edición 18 de los Latin GRAMMY el jueves por la noche, 'Despacito', el éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee, ganó los cuatro premios a los que estaba nominado. Sin embargo, Daddy Yankee no estuvo presente para recibir los premios ni para interpretar el tema junto a Luis Fonsi en la ceremonia transmitida en vivo desde Las Vegas.

'Despacitó' arrasó en dos categorías principales - Grabación del Año, Canción del Año - y además se llevó Mejor Video Musical y Mejor Fusión/Interpretación Urbana por el remix con Justin Bieber. A falta de Daddy Yankee, Luis Fonsi interpretó un medley de tres versiones de 'Despacito' en vivo para clausurar la gala junto a Bomba Estéreo, Victor Manuelle y el dj norteamericanoDiplo. En una entrevista el jueves, Daddy Yankee dijo que no asistiría a la ceremonia porque quería que su presentación incluyera uno de sus nuevos temas y decidió "pasar página" diciendo "no me gusta drenar al público".





Otro gran ausencia fue Shakira. La colombiana está convalesciendo debido a una hemorrágea de las cuerdas vocales e incluso se ha visto forzada a cancelar su gira, ganó Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo por 'El Dorado.

La revelación de la noche fue el cantautor dominicano Vicente García, quien estuvo nominado en cuatro nominaciones y ganó tres: Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Cantautor por 'A la mar' y Mejor Canción Tropical por 'Bachata en Kingston'.



De nueve nominaciones, Residente ganó dos Latin GRAMMY por Álbum Urbano por su disco epónimo y Mejor Canción Urbana 'Somos anormales'. El legendario salsero Rubén Blades sorprendió ganando la última categoría de la noche, Álbum del Año por 'Salsa Big Band'. Otra sorpresa de la noche fue Flor de Toloache, primer grupo femenino en ganar en la categoría 'Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi'.

La gala estuvo marcada por los desastres naturales ocurridos este año en México, Puerto Rico y el Caribe y comenzó con un momento de silencio para honrar a las víctimas y los afectados. Residente fue la primera presentación de la noche con una sombría interpretación de 'Hijos del cañveral'. Para este tema, dedicado a Puerto Rico, el boricua invitó a más de 40 maestros de música de la isla para acompañarlo en escena. Además, Alejandro Fernández cantó el clásico 'México lindo y querido', Banda El Recodo y Lila Downs cantaron 'En Mi Viejo San Juan' y 'Viva México' y Natalia Lafourcade y Carlos Rivera hicieron dueto en un tema original de Lafourcade 'Mexicana hermosa'.



En 2016, a pocas semanas de la elección de Donald Trump, apenas hubo declaraciones de tono político en los Latin GRAMMY. Pero en esta edición, el inaugural premio del presidente fue otorgado al dramaturgo Lin Manuel Miranda por abordar la diversidad en su obra y brindar su ayuda a Puerto Rico después del devastador huracán. Alejandro Sanz, honrado con el galardón de Persona del Año por su trayectoria musical, le dedicó su premio a los dreamers, los jóvenes indocumentados de Estados Unidos. También invitó a un coro de dreamers al escenario a cantar junto a él su clásico 'Corazón partío'.

La presencia anglosajona fue fuerte en esta edición 18 de Latin GRAMMY, que celebraba una década de celebrarse en Las Vegas. Juanes interpretó junto al rapero Logic y la cantante Alessia Cara una versión bilingüe de '1-800-273-8255', un tema sobre en contra del suicidio. J Balvin invitó al rapero French Montana para el tema de éste 'Unforgettable' y al dj Steve Aoki para 'Mi gente', y Luis Fonsi compartió escenario con Diplo para clausurar el evento.