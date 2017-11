Chikybombom 'La Pantera' se divierte en Latin GRAMMY 2017

Con la misma energía que Chikybombom mostró a lo largo de su participación en Mira Quién Baila, incluso un poco más, la estrella de las redes sociales llegó a Las Vegas para sumarse a las personalidades que acudirán este jueves a la entrega del Latin GRAMMY.

La ‘influencer’ no pudo ocultar su emoción al ser entrevistada por los micrófonos de Univision y confesó, a su manera, cómo ha vivido esta experiencia: “Espectacular, bendecida, me siento famosa hoy, mi amor, todo mundo me quiere. Tienen que apoyarme, voy para una novela”.



Este es 'el poder de la música' según los artistas de Latin GRAMMY 2017 Sebastian Yatra Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Flor de Toloache Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Maluma Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sofía Carson Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Luis Fonsi Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Carlos Rivera Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mon Laferte Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Hash Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Camila Luna Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Noel Schajris Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Natalia Lafourcade Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Mau y Ricky Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Erika Ender Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Martina La Peligrosa Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Mario Ruíz Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lele Pons Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Danella Urbay Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Rudy Mancuso Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlos Calderón Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir Argelia Atilano Foto: Felipe Cuevas/Univision | Univision 0 Compartir



Cuando se le preguntó quién era su estrella favorita para esta entrega de premios, Chiky respondió sin titubear: “Yo, linda. Estar en esa alfombra dando pelo, peluca, pelucazo. ¡La vida me sabe a fruta!”

En la alfombra roja, Chikybombom espera observar un desfile de hombres atractivos y, quizá, hasta encontrar a su próximo novio entre ellos, dijo en tono de broma.

Más de MQB en Latin GRAMMY

Pero la reina de las redes sociales no fue la única involucrada en Mira Quién Baila que llegó a la noche más importante de la música latina, pues Roselyn Sánchez ya se encuentra alistando los últimos detalles de su participación en la entrega de premios.

“Ya me comprometí, estoy aquí, no estoy 100% recuperada, pero me siento bien. Yo les prometo que me estoy cuidando, el niño está en el hotel con sus dos nanas, está tranquilo”, dijo la actriz a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.



publicidad

Además aprovechó para mandar saludos a los finalistas de Mira Quién Baila en donde fue jurado durante la primera gala.





Roselyn será, junto al actor Jaime Camil, la conductora del Latin GRAMMY 2017, a solo unos días de haberse convertido en madre por segunda ocasión. “Vamos a hacer el show mañana, va a quedar muy lindo, lo estoy haciendo con mucho, mucho amor para toda la gente de Puerto Rico. Estoy súper agradecida por la invitación y, por representar a mi país, yo me sacrifico”, señaló.

NO TE PIERDAS: