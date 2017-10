Bad Bunny también fue impactado por el huracán María: despertó su conciencia social

Si antes le tenía un gran respeto y admiración a este hombre, hoy le tengo el triple de ambas cosas. Una de mis mas grandes inspiraciones en la música. Gracias @marcanthony por poner el nombre de nuestra isla Puerto Rico en lo mas alto. Uniendo la raza latina, uniendo a una nación entera, al mundo! uniendo culturas, medios de comunicación, en fin, TODO! Para ayudar a nuestra isla que tanto lo necesita. Gracias por permitirme ser parte de este histórico evento #SomosUnaVoz 🙏🏻 Para mi fue mas que un honor y mas hacerlo por PUERTO RICO! 🇵🇷 “QUE VIVA LA RAZA LATINA PUÑETA!” #LaNuevaReligión

