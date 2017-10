A Maribel Guardia la critican por estar nominada entre grandes artistas

Lo común es que cuando se anuncian las nominaciones para cualquier premio, el artista en cuestión reciba felicitaciones por doquier. Y más si se trata de una nominación a Latin GRAMMY, uno de los galardones más respetados de la industria musical. Sin embargo, este no es el caso para Maribel Guardia. Guardia, que se le conoce mayormente por su carrera como actriz y por haber sido la esposa del fallecido Joan Sebastian en los 90s, fue noticia cuando se dieron a conocer los nominados de la 18a Entrega de Latin GRAMMY el pasado mes de septiembre. Su nombre figuró bajo la categoría de Mejor Álbum de Música Banda y lo que siguió no fueron elogios sino críticas.



Maribel compite en la misma categoría con Lalo Mora, El Chapo de Sinaloa, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. Besos callejeros es el nombre de la producción con la cual se disputa el premio. Las burlas han llegado mayormente de parte de algunos 'haters' a través de las redes sociales. Sin embargo, uno que se mostró bastante escéptico fue Lorenzo Méndez de La Original Banda El Limón. Aunque no la criticó abiertamente, sí se le vio un tanto 'burlón' cuando le preguntaron por la nominación de la costarricense. “No me ha tocado escuchar el disco de Maribel, pero por una razón está nominada. Qué bueno que esté trabajando con gente tan profesional”, dijo Mendoza. Luego se le ve haciendo burla del clásico de Maribel, 'Camarón pelao'.



La cantante ya ha respondido a estas críticas y de hecho, dejó claro a Televisa Espectáculos que está "muy contenta, no me van a quitar la sonrisa de la boca. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Esto pasa siempre con los nominados, porque los que no quedan dicen que tal nominación no debió ser… Pero ya habrá oportunidad para todos. Soy una persona tan feliz”. Llama la atención que el disco de Guardia pertenece a una disquera independiente, Tico Sounds. "Fue un logro muy grande porque mandan mil discos y lo escuchan especialistas. No estoy en una gran disquera y uno cree que las disqueras grandes son las que tienen más posibiliades", agregó.



La 18a Entrega de Latin GRAMMY será el próximo 16 de noviembre a las 8pm/7 C por Univision desde la ciuda de Las Vegas.