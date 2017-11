A Maluma no le importa que le rompan el corazón

Maluma no tiene problemas en que le partan el corazón, pues como dice el coro de su nueva canción "ahora puedo regalar un pedacito a cada nena". Se trata de su tan esperado nuevo tema, titulado 'Corazón' y con la participación del brasileño Nego do Borel. Maluma canta un poco de portugués en esta canción que estrenó en plataformas digitales el viernes, pero no es la primera vez que incursiona en el mercado brasileño.

En julio del año pasado, Maluma participó en el sensual tema y video 'Sim Ou Não' de la superestrella brasileña Anitta. En esa ocasión también había cantado un poco de portugués.





El video de 'Corazón' aún no se ha develado. Este miércoles, Maluma apareció en una gala benéfica junto a Natalía Barulich, la modelo que apareció en su anterior vide musical, 'Felices los 4'. Ambos fueron captados tomados de la mano bajo la mesa donde se sentaron juntos y en el pasado se les ha visto portando la misma pulsera.

La próxima aparición musical de Maluma será en el festival Presidente en República Dominicana este fin de semana. El artista está nominado a siete Latin GRAMMY, cuya ceremonia se llevará a cabo el 16 de noviembre y transmitida en vivo por Univision.