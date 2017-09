Un payaso (y no el de 'It') podría quitarle el Latin GRAMMY a Marc Anthony

Estamos acostumbrados a ver los nombres de los artistas en categorías convencionales como Mejor Álbum del Año, Mejor Canción del Año o Mejor Video Musical de cualquier entrega de premios. Jamás pensamos en verlos en categorías tan ajenas a ellos como las que reconocen a la música infantil, por ejemplo. Este es el caso de Marc Anthony. El salsero boricua figura entre los nominados de la edición 18 de Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños. ¿Uno de sus rivales? Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín.

Marc compite con el disco Marc Anthony Babies, un álbum producido por Nacho, Carlos Escalona y Anthony. Grabado en Miami, Nueva York y Caracas (Venezuela), el disco incluye los temas 'Qué precio tiene el Cielo', 'You Sang to Me', 'La Gozadera', 'Valió la pena', 'Escapémonos', 'No me ames', 'Deja que te bese', 'Ahora quién', 'Tu amor me hace bien' y 'Vivir mi vida' en versiones de canción de cuna.



Por su parte, Cepillín compite con el álbum Gracias. Tras 29 años de ausencia de los estudios de grabación, el payaso más famoso de la televisión hispana lo grabó como agradecimiento a su público por sus 45 años de carrera. El álbum incluye temas como 'La feria de Cepillín”', “ 'El bosque de la China”', “ 'Tomás”', “ 'Amor chiquito'” y 'Caminando por la ciudad', dedicada a la ciudad de México.



Los otros nominados en esta categoría son Mariana Baraj, Cantajuego, Luis Pescetti y Sophia.

Marc Anthony no es el único artista que llama la atención en una categoría como esta. En años anteriores, nombres como el de Thalía, Belinda y Omara Portuondo han figurado en ella. La esposa de Tommy Mottola estuvo nominada en 2014 con el disco Viva Kids - Volumen 1. Belinda fue nominada en 2002 con Cómplices al rescate y la cubana Omara Portuondo en 2011 con Reír y cantar.

Hasta ahora, Cepillín ha sido el único en pronunciarse sobre su nominación. En su Twitter simplemente colocó:



Marc Anthony no ha comentado sobre la nominación.

La décima octava edición de Latin GRAMMY se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, el próximo 16 de noviembre. Y será transmitida por Univision.