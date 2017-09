Suspenden el anuncio de las nominaciones de Latin GRAMMY por el terremoto en México y el huracán María

En 2013 ganó dos trofeos en las categorías Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Video Musical Versión Larga por 'Muher Divina- Homenaje a Agustin Lara'. Mientras que en 2006 se llevó su primer gramófono como Best Rock Album By A Duo Or Group With Vocal. Foto: Getty Images

0 Compartir