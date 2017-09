Maluma es mucho más que un 'Pretty Boy, Dirty Boy': es un 'Golden Boy'

Maluma no ha lanzado un nuevo disco en dos años (su último disco, Pretty Boy, Dirty Boy, es del 2015) pero el colombiano es uno de los artistas más nominados en la próxima entrega de Latin GRAMMY. Con tan solo 23 años, Maluma está demostrando que su estilo urbano, pop y sexy es la fórmula perfecta para arrasar en las listas de popularidad así como en el premio más prestigioso de la música latina. Este 'Golden Boy' es a quien artistas de la talla de Shakira, Ricky Martin y Marc Anthony llaman para actualizar sus sonidos y arrasar con nuevos éxitos.

Residente, exlíder del grupo Calle 13, lidera las nominaciones de Latin GRAMMY con nueve pero Maluma le sigue de cerca con siete, incluyendo en las prestigiosas categorías de 'Canción del Año' y 'Grabación del Año' por tres temas diferentes en ambas categorías: 'Chantaje' de Shakira feat, Maluma, 'Felices los 4' de Maluma y 'Vente Pa'ca' de Ricky Martin feat. Maluma. La séptima nominación de Maluma es en la categoría 'Mejor Interpretación/Fusión Urbana' por 'Chantaje' de Shakira feat. Maluma.



Maluma no es ajeno a Latin GRAMMY. En 2013, estuvo nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista y en 2015 en la categoría de Mejor Fusión Urbana.

Sin embargo, a diferencia de artistas como Residente, un favorito de la crítica pero que no es lo suficientemente masivo para sonar en radio a gran escala, Maluma ha dominado streams digitales y difusión radial por los pasados dos años. Ya sea en canciones propias como 'Perdedor' o colaboraciones como 'Desde esa noche' con Thalía, Maluma no ha parado de sonar. Este año, 'Chantaje' estuvo #1 por once semanas en la lista Hot Latin Song de Billboard y 'Felices los 4' fue el tercer video más visto a nivel global en Youtube ('Chantaje' ocupa el puesto #7). En julio, Maluma lanzó una versión salsa de 'Felices los 4' junto a Marc Anthony y también ha colaborado en con Piso 21, Carlos Vives (música colombiana), Bryant Myers, Noriel (nuevos artistas de trap), Yandel y con Annita (Brasil).



Maluma se ecuentra trabajando en lo que será su próximo lanzamiento discográfico, y aunque algunas de sus canciones como 'Cuatro Babys' han sido bastante controversiales por su fuerte contenido sexual y, según algunos, machistas, sus números hablan por sí solos. Es la nueva estrella de pop latina sin importar género musical.



Residente lidera la lista con 9 nominaciones. El colombiano Maluma tiene este año 7 nominaciones. Shakira lo sigue de cerca con 6 nomiaciones. Por el álbum 'La trenza' Mon Laferte tiene cinco nominaciones. Juanes también cuenta este año con cinco nominaciones. La mexicana Natalia Lafourcade y su álbum 'Musas' tiene cuatro nominaciones. Luis Fonsi también esta este año en la lista de artistas nominados en cuatro categorías. Daddy Yankee también se encuentra en el bloque de cantantes con cuatro nominaciones. Nicky Jam tiene cuatro nominaciones, entre ellas 'Álbum del año' por el disco 'Fénix'. La rapera cubana Danay Surez está nominada en cuatro categorías. Rubén Blades es parte del bloque de artistas con tres nominaciones. El reggaetonero J Balvin está nominado en dos categorías. La cantante y compositora Erika Ender también tiene dos nominaciones. El mexicano Alejandro Fernández compite este año en dos categorías. Prince Royce está nominado en dos categorías. Ricky Martin compite en dos categorías con la canción 'Vente pa'ca'. Ricardo Montaner está nominado en dos categorías. Sebastián Yatra tiene dos nominaciones, una de ellas en la categoría 'Mejor artista nuevo'.

La 18a entrega de los Premios Latin GRAMMY se llevará a cabo el 16 de noviembre en Las Vega y será transmitido por Univision.