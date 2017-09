Lista completa de los nominados a los premios Latin GRAMMY 2017

Foto: The Associated Press | Univision

La mexicana Natalia Lafourcade y su álbum 'Musas' tiene cuatro nominaciones. Foto: The Associated Press | Univision

La Academia Latina de la Grabación (LARAS) dio a conocer este martes 26 de septiembre la lista de los nominados a la edición número 18 de Latin GRAMMY. Se trata de un total de 48 categorías que van desde las de Álbum del Año y Grabación del Año, hasta los géneros de música tropical y regional mexicano, entre otros.

Grabación del Año

LA FLOR DE LA CANELA - Rubén Blades

EL SURCO - Jorge Drexler

QUIERO QUE VUELVAS - Alejandro Fernández

DESPACITO Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee

EL RATICO Juanes Featuring Kali Uchis

AMÁRRAME Mon Laferte Featuring Juanes

FELICES LOS 4 Maluma

VENTE PA' CA Ricky Martin Featuring Maluma

GUERRA Residente

CHANTAJE Shakira Featuring Maluma

Álbum del Año

SALSA BIG BAND Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

OBRAS SON AMORES Antonio Carmona

A LA MAR Vicente García

FÉNIX Nicky Jam

MIS PLANES SON AMARTE Juanes

LA TRENZA Mon Laferte

MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS, VOL. 1) Natalia Lafourcade

RESIDENTE Residente

EL DORADO Shakira

PALABRAS MANUALES Danay Suarez

Canción del Año

AMÁRRAME Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte Featuring Juanes)

CHANTAJE Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Joel Antonio López Castro, Maluma & Shakira, songwriters (Shakira Featuring Maluma)



DESDE QUE ESTAMOS JUNTOS Descemer Bueno & Melendi, songwriters (Melendi)

DESPACITO Daddy Yankee, Erika Ender & Luis Fonsi, songwriters (Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee)

ELLA Ricardo Arjona, songwriter (Ricardo Arjona)

FELICES LOS 4 Mario Cáceres, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Maluma, Servando Primera, Stiven Rojas & Bryan Snaider Lezcano, songwriters (Maluma)

GUERRA Residente & Jeff Trooko, songwriters (Residente)

LA FORTUNA Diana Fuentes & Tommy Torres, songwriters (Diana Fuentes Featuring Tommy Torres)

TÚ SÍ SABES QUERERME Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade Featuring Los Macorinos)

VENTE PA' CA Nermin Harambasic, Maluma, Ricky Martin, Mauricio Montaner, Ricky Montaner, Lars Pedersen, Carl Ryden, Justin Stein, Ronny Vidar Svendsen & Anne Judith Stokke Wik, songwriters (Ricky Martin Featuring Maluma)

Mejor Nuevo Artista

PAULA ARENAS

CNCO

VICENTE GARCÍA

MARTINA LA PELIGROSA

MAU Y RICKY

RAWAYANA

SOFÍA REYES

ROSALÍA

DANAY SUAREZ

SEBASTIÁN YATRA



Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

HIJOS DEL MAR David Bisbal [Universal Music Spain S.L.]

ROMPIENDO FRONTERAS Alejandro Fernández [Universal Music Latino]

FLORA Y FAῦNA Camila Luna [Cinq Music]

EL DORADO Shakira [Sony Music Latin]

EXTENDED PLAY YATRA Sebastián Yatra [Universal Music Latino]

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

LIBRE Franco De Vita [Sony Music Latin]



SALÓN, LÁGRIMAS Y DESEO Lila Downs [Sony Music Entertainment México]

VESTIDO DE ETIQUETA POR EDUARDO MAGALLANES Juan Gabriel [Fonovisa/Universal Music Group]

UNA VIDA Ednita Nazario [Sony Music Latin]

EL TREN DE LOS REGRESOS Yordano [Sony Music Latin]

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

SI TU NOVIO TE DEJA SOLA J. Balvin Featuring Bad Bunny [EMI Latin (LAT)]

DESPACITO (REMIX) Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber [Universal Music Latin Entertainment]

EL AMANTE Nicky Jam Track from: Fénix [Sony Music Latin]

DAGOMBAS EN TAMALE Residente Track from: Residente [Sony Music Latin]

CHANTAJE Shakira Featuring Maluma Track from: El Dorado [Sony Music Latin/Ace Entertainment S.ar.I.]

Mejor Álbum de Música Urbana

BIG YAURAN J Álvarez [On Top Of The World Music]

EL CÍRCULO Kase.O [Altafonte Bajo Licencia De Boa Musica/Rap Solo]

RAP KOMUNION Arianna Puello [Millenium]

COISAS DO MEU IMAGINÁRIO Rael [Laboratório Fantasma]

RESIDENTE Residente [Sony Music Latin]

Mejor Canción Urbana

A CHAPA É QUENTE! Emicida & Rael, songwriters (Língua Franca) [Sony Music Entertainment Brasil]

COQUETA Luis Díaz, Alejandro Estrada, Bruno Og & Jonathan Torres, songwriters (Ghetto Kids) [Ghetto Kids]

EL AMANTE Nicky Jam, Juan Diego Medina Vélez & Cristhian Mena, songwriters (Nicky Jam) Track from: Fénix [Sony Music Latin]

HEY MA (SPANISH VERSION) J Balvin, Camila Cabello, Phillip Kembo, Johnny Michell, Pitbull, Rosina "Soaky Siren" Russell, Jamie Sanderson & Tinashe "T-Collar" Sibanda, songwriters (Pitbull & J Balvin Featuring Camila Cabello) Track from: Fast & Furious 8 - The Album [Atlantic Records/Warner Music Group]



PAPA Lápiz Consciente & Vico C, songwriters (Lápiz Consciente Featuring Vico C) Track from: Latidos [Sony Music Latin]

SOMOS ANORMALES Rafael Arcaute, Igor Koshkendey & Residente, songwriters (Residente) Track from: Residente [Sony Music Latin]

Mejor Álbum de Rock

MUTANTE - Daniel Cadena

II - De La Tierra

LA GRAN OSCILACIÓN - Diamante Eléctrico

BARRO Y FAUNA - Eruca Sativa

TODOS NUESTROS ÁTOMOS - Utopians

Mejor Álbum Pop/Rock

EL HOMBRE SIN SOMBRA Mikel Erentxun [Warner Music Spain]

50 PALOS Jarabe De Palo [Tronco Records]

MIS PLANES SON AMARTE Juanes [Universal Music Latino]

FUERTE Miranda! [Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

LO NIEGO TODO Joaquín Sabina [Sony Music Entertaiment España S.L.]

Mejor Canción de Rock

ARMAS GEMELAS Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa) Track from: Barro Y Fauna [Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

DÉJALA RODAR Diamante Eléctrico, songwriters (Diamante Eléctrico) Track from: La Gran Oscilación [Mercado Negro/Tigo Music]

DÍAS CONTADOS Rafael Bonilla & Jorge Holguín "Pyngwi", songwriters (Rafa Bonilla) Track from: Rafa Bonilla & Los Que Sobran [GuitarLabs Records]

LA NOCHE Andrés Calamaro, songwriter (Andrés Calamaro) [Warner Music Spain]

PARA CUANDO ME MUERA Emiliano Brancciari, songwriter (No Te Va Gustar) [Popart Discos]

QUE NO Enrique Rangel, songwriter (Café Tacvba) Track from: Jei Beibi [Café Tacvba]



Mejor Álbum de Música Alternativa

JEI BEIBI Café Tacvba [Cafe Tacvba]

APOCALIPSIS ZOMBI El Cuarteto De Nos [Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

LA TRENZA Mon Laferte [Universal Music Group/Discos Valiente]

LA PROMESA DE THAMAR Sig Ragga [S-Music S.A./Sony Music]

PALABRAS MANUALES Danay Suarez [Universal Music Group Latino]

Mejor Canción Alternativa

AMÁRRAME Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte Featuring Juanes) Track from: La Trenza [Universal Music Group/Discos Valiente]

ANTONIA Sig Ragga, songwriters (Sig Ragga) Track from: La Promesa De Thamar [S-Music S.A./Sony Music]

APOCALIPSIS ZOMBI Roberto Musso, songwriter (El Cuarteto De Nos) Track from: Apocalipsis Zombi [Sony Music Entertainment Argentina S.A.]

APOCALÍPTICO Rafael Arcaute & Residente, songwriters (Residente) Track from: Residente [Sony Music Latin]

INTEGRIDAD Stephen Marley & Danay Suárez, songwriters (Danay Suárez Featuring Stephen Marley) [Universal Music Latino]

Mejor Álbum de Salsa

TRIBUTO A LA SALSA COLOMBIANA 7 Alberto Barros [Barros Production/Fonovisa]

SALSA BIG BAND Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta [Rubén Blades Productions]

FASE DOS Juan Pablo Díaz [Juanpi Música]

ADN Alain Pérez [Egrem]

ISIDRO INFANTE PRESENTA... CUBA Y PUERTO RICO, UN ABRAZO MUSICAL SALSERO (Varios Artistas) Isidro Infante, album producer [Bis Music/Visión Musical VYT]

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

NI UN PASO ATRÁS Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez [Independiente]



GENTE VALIENTE Silvestre Dangond [Sony Music Latin]

SIN LÍMITES El Gran Martín Elías y Rolando Ochoa [Sony Music]

CUMBIA DEL RÍO MAGDALENA Juventino Ojito y Su Son Mocaná [Fundación Cuarto Verde]

PATRIMONIO CULTURAL Jorge Oñate y Alvaro López [Sony Music]

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

TEATRO Lucas Arnau

LA PARRANDA DE GAITANES Gaitanes [Gaitán Bros Productions Corp.]

BIDIMENSIONAL Guaco [Producciones Guaqueros C.A.]

DEVUÉLVEME MI LIBERTAD Frank Reyes [Mojito Records/Frank Reyes & Asociados]

FIVE Prince Royce [Sony Music Latin]



Mejor Álbum Tropical Tradicional

ALBITA - Albita [Innercat Music Group]

CUBA SOBRE CUERDA Babalú Quinteto [Merlín Producciones]

RAÍZ El Septeto Santiaguero [Egrem]

EL AÑEJO JARDÍN La Colmenita (Varios Artistas) José Manuel García Suárez, producer [Egrem]

TO BENY MORÉ WITH LOVE Jon Secada Featuring The Charlie Sepúlveda Big Band [BMG/ Peermusic]

Mejor Álbum de Fusión Tropical

COLETERA Colectro [Tambora Records]

CONTRA CORRIENTE Gabriel [The United Talent Factory]

PORROCK Adriana Lucía [Sony Music]

SALSANGROOVE Salsangroove [Independiente]

OLGA TAÑÓN Y PUNTO. Olga Tañón [Mia Musa Music/ Sony Music Latin]

Mejor Canción Tropical

BACHATA EN KINGSTON Vicente García, songwriter (Vicente García) Track from: A La Mar [Sony Music]

CUANDO BESO TU BOCA Raul Del Sol & Jorge Luis Piloto, songwriters (Mojito Lite) [Sinfonic]



DEJA VU Manny Cruz, Prince Royce, Daniel Santacruz & Shakira, songwriters (Prince Royce With Shakira) Track from: Five [Sony Music Latin]

DEJE DE AMAR Medardo Rovayo, songwriter (Felipe Muñiz Featuring Marc Anthony) [Magnus Media, LLC] HIJOS DEL CAÑAVERAL

HIJOS DEL CAÑAVERAL Residente, songwriter (Residente) Track from: Residente [Sony Music Latin]

Mejor Álbum Cantautor

TRENES, AVIONES Y VIAJES INTERPLANETARIOS Santiago Cruz

LO ÚNICO CONSTANTE Alex Cuba

TATUAJES Erika Ender

A LA MAR Vicente García

GRAN CIUDAD Debi Nova

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

LAS CARAS LINDAS Flor De Toloache [Chulo Records]

PERO NO LLORANDO - NOCTURNA Majida Issa [Independiente]

NUESTRA HERENCIA Mariachi Herencia De México [Mariachi Heritage Foundation]

AÚN ESTOY DE PIE Mariachi Imperial Azteca [Mariachi Imperial Azteca]

36 ANIVERSARIO MARIACHI ORO DE AMÉRICA Mariachi Oro De América [Elith Records]

Mejor Álbum de Música Banda

AYER Y HOY Banda El Recodo De Cruz Lizárraga [Fonovisa/Universal]

MIS DECRETOS El Chapo De Sinaloa [Luz Record / Sony Music]

BESOS CALLEJEROS Maribel Guardia [Tico Sounds]

EL MAYOR DE MIS ANTOJOS La Original Banda El Limón De Salvador Lizárraga [Luz Record / Sony Music]

UN MILLÓN DE PRIMAVERAS Lalo Mora [Mora Music]

Mejor Álbum de Música Tejana

Debido al bajo nmero de inscripciones, esta categoría no ser premiada este año.

Mejor Álbum de Música Norteña



GALLO FINO Leonardo Aguilar [Machín Records]

ALMA BOHEMIA Los Huracanes Del Norte [Garmex Music LLC.]

NO. 50 Los Invasores De Nuevo León [Remex Music]

PIENSALO Los Palominos [M Music & Entertainment Group, LLC / Freddie Records]

LOS TERCOS Los Tercos [Discos Y Cintas Serca S.A. de C.V.]

Mejor Canción Regional Mexicana

COMPROMISO DESCARTADO Espinoza Paz, songwriter (Leonardo Aguilar) [Machín Records]

GANAS DE VOLVER Horacio Palencia, songwriter (Horacio Palencia) [Fonovisa]

SENTIMIENTO EMBORRACHADO Raúl Jiménez E. & Chucho Rincón, songwriters (Santiago Arroyo) Track from: Sentimiento [CHR Records]

SIEMPRE ES ASÍ Juan Treviño, songwriter (Juan Treviño Featuring AJ Castillo) Track from: Fragmentos [Penfo Music]

VALE LA PENA Edgar Barrera, Martín Castro Ortega & Alfonso Lizárraga, songwriters (Banda El Recodo De Cruz Lizárraga) [Fonovisa/Universal]

Mejor Álbum Instrumental

JOINED Cesar Camargo Mariano Featuring Rudiger Liebermann, Walter Seyfarth And Benoit Fromanger [Clef / Pra Produções Ltda]

SPAIN FOREVER Michel Camilo & Tomatito [Universal Music Spain S.L.]

CONVERSATIONS WITH VLADIMIR STOWE Gustavo Casenave [Fula Records]

ORIGEN Daniel Minimalia [Zouma Records]

EL TREN Luis Salinas [Luis Salinas]

Mejor Álbum Folclórico

PIANGO, PIANGO Yuvisney Aguilar & Afrocuban Jazz Quartet [Rumor Records/ P.a. Rumor SL]

EL ORISHA DE LA ROSA Magín Díaz [Noname]

MUSAS (UN HOMENAJE AL FOLCLORE LATINOAMERICANO EN MANOS DE LOS MACORINOS, VOL. 1) Natalia Lafourcade [Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.]



PA' QUÉ MÁS (MÚSICA ANDINA COLOMBINA) Quinteto Leopoldo Federico [Hoot/Wisdom Recordings]

EL TUYERO ILUSTRADO Edward Ramírez & Rafa Pino [Independiente]

Mejor Álbum de Tango

BUCLES Patricia Malanca [Epsa Music]

13 Rodolfo Mederos [BN] MIXTURAS Orquesta De Tango De La Una [Epsa Music]

20 AÑOS - EN VIVO EN CAFÉ VINILO Orquesta El Arranque [Vinilo Discos]

SOLO BUENOS AIRES Fernando Otero [Rycy Productions, Inc.]

Mejor Álbum de Flamenco

MEMORIA DE LOS SENTIDOS Vicente Amigo [Legacy Recordings /Sony Music Entertainment]

VENGO CAMINANDO Diego Guerrero [Diego Guerrero Music]

VENTE CONMIGO Las Migas [Concert Music Entertainment]

SE LLAMA FLAMENCO José Mijita [El Flamenco Vive S.L.]

DIRECTO EN EL CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID Tomasa La Macanita y Manuel Valencia [El Flamenco Vive S.L.]

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

HYBRIDO / FROM RIO TO WAYNE SHORTER Antonio Adolfo [AAM Music]

BAJO MUNDO Oskar Cartaya [Bajo Mundo Music]

DANCE OF TIME Eliane Elias [Concord Jazz]

MR. EP - A TRIBUTE TO EDDIE PALMIERI Charlie Sepúlveda & The Turnaround [Highnote Records]

TÍPICO Miguel Zenón [Miel Music]

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

GENERACIÓN RADICAL Barak [Mar De Cristal Music & Ministerio Barak]

MOMENTOS Alex Campos [Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.]

TU AMOR Gabriela Cartulano [Gabriela Cartulano]

SOL DETENTE Álvaro López & ResQBand [Independiente]

CONFÍO Jaci Velasquez [Integrity Music]



Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

ACENDA A SUA LUZ Aline Barros [MK Music]

PIANO E VOZ, AMIGOS E PERTENCES 2 Paulo César Baruk & Leandro Rodrigues [Musile Records]

AO VIVO EM ISRAEL Fernanda Brum [MK Music]

CLAREOU Padre Fábio De Melo [Sony Music Entertainment Brasil]

INCOMPARÁVEL Bruna Karla [MK Music]

MEMÓRIAS Eli Soares [Universal Music]

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

ANAVITÓRIA AnaVitória [Universal Music]

BOOGIE NAIPE Mano Brown [Radar Records]

TROCO LIKES AO VIVO: UM FILME DE TIAGO IORC Tiago Iorc [Som Livre]

TUDO NOSSO Jamz [Som Livre]

A DANADA SOU EU Ludmilla [Warner Music]

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

BRUTOWN The Baggios [Toca Discos]

AVENTURAS II Blitz [Deck]

BOCA Curumin [Natura Musical]

MM3 Metá Metá [Jazz Village]

JARDIM - POMAR Nando Reis [Relicario]

Mejor Álbum de Samba/Pagode

+ MISTURADO Mart'nália [Biscoito Fino]

NA LUZ DO SAMBA Luciana Mello [Radar Records]

ALMA BRASILEIRA Diogo Nogueira [EMI Records Brasil]

DELÍRIO NO CIRCO Roberta Sá [MP,B Discos/Bis/Som Livre]

SAMBA BOOK: JORGE ARAGÃO (Varios Artistas)

Alfonso Carvalho, album producer [Musickeria]

Mejor Álbum Música Popular Brasileña



DOS NAVEGANTES (Edu Lobo, Romero Lubambo, Mauro Senise) [Biscoito Fino]

DNA MUSICAL Alexandre Pires [Som Livre]

SILVA CANTA MARISA Silva [Slap Música Brasil]

ATÉ PENSEI QUE FOSSE MINHA António Zambujo [MP,B Discos/Universal Music Portugal]

ZANNA Zanna [Zanna Agencia De Som Ltda - Me]

Mejor Álbum de Música Sertaneja

DANIEL Daniel [Universal Music]

(...) Day & Lara [Sony Music Entertainment Brasil]

1977 Luan Santana [Som Livre]

REALIDADE AO VIVO EM MANAUS Marília Mendonça [Som Livre]

LIVE Simone & Simaria [Universal Music]

Mejor Álbum de Música de Raíces Brasileñas

BATOM BACABA Patricia Bastos [Tratore]

NO EMBALO DO Pinduca [Na Music]

CANTA O NORDESTE Trio Nordestino [Biscoito Fino]

ASCENSÃO (Varios Artistas) Serena Assumpção, Dipa & Dipo Pegoraro, album producers [Selo Sesc]

AO VIVO - MELODIAS DO SERTÃO Bruna Viola [Universal Music] CHAMAMÉ Yangos [Independente]

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

NOTURNA (NADA DE NOVO NA NOITE) Marisa Monte, Silva & Lucas Silva, songwriters (Silva com Marisa Monte) Track from: Silva Canta Marisa [Som Livre]

PÉ NA AREIA Cauique, Diogo Leite & Rodrigo Leite, songwriters (Diogo Nogueira) Track from: Alma Brasileira [Universal Music]

SO POSSO DIZER Nando Reis, songwriter (Nando Reis) Track from: Jardim - Pomar [Relicario]

TREVO (TU) Ana Caetano & Tiago Iorc, songwriters (AnaVitória Featuring Tiago Iorc) Track from: AnaVitória [Universal Music]



TRISTE, LOUCA OU MÁ Francisco, El Hombre, songwriter (Francisco, El Hombre) Track from: Soltasbruxa [Francisco, El Hombre]

Mejor Álbum de Música Para Niños

¡CHURO! Mariana Baraj [S-Music S.A.]

¡VIVA MI PLANETA 2! Cantajuego [Sony Music Entertainment España S.L.]

GRACIAS Cepillín [Alternativa Representa, S.A. de C.V.]

QUERIDOS (EN VIVO) Luis Pescetti [LMP]

APRENDENDO RITMOS DA AMÉRICA Sophia [Nb Music]

MARC ANTHONY FOR BABIES(Varios Artistas) Marc Anthony, Carlos Escalona Cruz & Miguel Ignacio Mendoza, producers [Magnus Music, LLC]

Mejor Álbum de Música Clásica

ALTA GRACIA Nathalie Peña Comas; Nathalie Peña Comas, album producer [Rechord Sounds]

DIXIT DOMINUS: VIVALDI, MOZART, HANDEL Jordi Savall; Manuel Mohino, album producer [Alia Vox]

HORACIO GUTIÉRREZ PLAYS CHOPIN & SCHUMANN Horacio Gutiérrez; Adam Abeshouse, album producer [Bridge Records, Inc.]

MÚSICA DE COMPOSITORES COSTARRICENSES VOL. 2 Eddie Mora, Directing The Orquesta Sinfónica Nacional De Costa Rica; Winnie Camila Berg, solista; Carlos Chaves, album producer [Independiente]

TEXTURES FROM THE NORTH OF SOUTH In-Hong Cha, Conducting The Orquesta Sinfónica De Venezuela; Hildemaro Álvarez, album producer [Interactive Line Producciones Y Media]

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

AVE MARÍA Manuel Tejada, composer (Nathalie Peña Comas) Track from: Alta Gracia [Rechord Sound]



AZUCENA Hebert Vásquez, composer (Susan Narucki) Track from: Cuatro Corridos: A Chamber Opera [Bridge Records, Inc.]

NENE Diego Schissi, composer (Sibelius Piano Trio) Track from: Sibelius Piano Trio [Yarlung Records]

RECORDATIO Aurelio De La Vega, composer (Anne Marie Ketchum) [RYCY Productions, Inc.]

SONATA DEL DECAMERÓN NEGRO Leo Brouwer, composer (Mabel Millán) Track from: Gran Recital [ADLib MusicMx]

SONATA FOR VIOLA AND PIANO Flavio Chamis & André Mehmari, composers (André Mehmari & Tatjana Chamis) [Estúdio Monteverdi]

Mejor Diseño de Empaque

EL ORISHA DE LA ROSA Carlos Dussán, Juliana Jaramillo, Juan Felipe Martínez & Claudio Roncoli, art directors (Magín Díaz) [Chaco World Music / Noname]

NA MEDIDA DO IMPOSSÍVEL AO VIVO NO INHOTIM André Coelho & Mariana Hardy, art directors (Fernanda Takai)[Deck]

PIROMBEIRA Lia Cunha, art director (Pirombeira) [Independente]

SOL Barão Di Sarno & Ciça Góes, art directors (Gustavo Galo) [Independente]

TRÊS NO SAMBA Fabio Prata, art director (André Mehmari, Eliane Faria & Gordinho do Surdo) [Sesc]

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

ALAS CANCIONES Guillermo Bonetto, Nahuel Giganti, My-TBeats & Pedro Pearson, engineers; Pedro Pearson, mixer; Pedro Pearson, mastering engineer (Los Cafres) [Popart Discos]

DANCE OF TIME Rodrigo De Castro Lopes, engineer; Pete Karam, mixer; Paul Blakemore, mastering engineer (Eliane Elias) [Concord Jazz]



ILUSIÓN Craig Parker Adams & Gabe Roth, engineers; Juan Pablo Berreondo & Gabe Roth, mixers; JJ Golden, mastering engineer (Gaby Moreno) [Metamorfosis]

MIS PLANES SON AMARTE Josh Gudwin, mixer; Tom Coyne, mastering engineer (Juanes) [Universal Music Latino]

ZANNA Moogie Canazio, engineer; Moogie Canazio, mixer; Moogie Canazio, Carlos De Andrade & Ricardo Dias, mastering engineers (Zanna) [Zanna Agencia De Som Ltda - Me]

Productor del Año

EDUARDO BERGALLO

• Al Este (Balboa) (T)

• El Tesoro (El Mató A Un Policía Motorizado) (T)

• Halo (Juana Molina) (A)

• La Promesa De Thamar (Sig Ragga) (A)

• Madre (El Mató A Un Policía Motorizado) (T)

• Mona Lisa (Balboa) (T)

• Postales Negras (El Mató A Un Policía Motorizado) (T)

• Tanguedia (Gabriela Bergallo) (A)

• Yo Soy (Balboa) (T)

EDUARDO CABRA

• A La Mar (Vicente García) (A)

• La Fortuna (Diana Fuentes Featuring Tommy Torres) (S)

• La Lucha (La Vida Bohème) (A)

• Sofá (Silvina Moreno) (A)

• Somos (Swing Original Monks) (A)

MOOGIE CANAZIO

• Zanna (Zanna) (A)

HAMILTON DE HOLANDA, MARCOS PORTINARI, DANIEL SANTIAGO

• Casa De Bituca (Hamilton De Holanda Quinteto) (A)

ARMANDO MANZANERO

• Armando Manzanero Presenta A Alvera Aquí (Alvera) (A)

Mejor Video Musical Versión Corta

SOY YO



Bomba Estéreo

Torben Kjelstrup, video director; The Woerks, video producer

[Sony Music Latin]

DESPACITO

(Luis Fonsi Featuring Daddy Yankee)

Carlos R. Perez, video director; Carlos R. Perez, video producer

[Universal Music Latino]

SINCERICIDO

Leiva

Zipi, video director; Blur Films, video producer [Ariola/Sony Music Entertainment]

LOS CHARCOS

Dani Martín

Daniel Etura, video director; Wonder, video producer [Sony Music Entertainment]

DESENCUENTRO

Residente featuring Soko

Residente, video director; Adiela Marie, video producer

[Sony Music Latin]