Yuri aclara que ella no pronosticó el fin del mundo: "Ni que fuera Nostradamus"

La cantante jarocha asegura que no sabe cuando va a ser pero insiste en que de acuerdo con la Biblia se acerca el fin de los tiempos.

El Baúl #2: "No vivo de lo que diga la iglesia, ni vivo de lo que dice la gente", Yuri se confesó con Omar y Argelia

Yuri, la cantante mexicana habló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre sus creencias religiosas y explicó que aunque no es profeta ni vidente, sí es una mujer cristiana que interpreta la Biblia: “Fui medio juzgada por pronosticar el apocalipsis y no, no es así. Soy la menos indicada para decir eso, ni que fuera Nostradamus. Es sólo que soy una persona muy apegada a la palabra de Dios”.

“Yo me sujeto mucho a las cosas bíblicas, creo mucho en Dios y si creo que estamos viviendo los últimos tiempos, cuándo se va a acabar, no lo sé, no soy Dios y él es el único que sabe cuándo será ese día”, explicó la cantante mexicana, quien está casada con un pastor de la religión cristiana.



Hace unos días, cuando México, Estados Unidos y otros países fueron azotados por dos desastres naturales -el terremoto ne la costa del Pacífico mexicano y el huracán Irma en el Atlántico- la cantante jarocha compartió en sus redes sociales un pasaje de la Biblia en el que se lee: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de las tierras serán conmovidas. Compártelo, la Biblia es clara”.

“No soy perfecta, sólo me apego a la palabra de Dios y ahí dicen todas las cosas que van a pasarnos es por eso que uno debe de estar con ese foco rojo que nos avisa como estamos maltratando a nuestra tierra, que la naturaleza se está quejando y no cuidamos este maravilloso planeta que Dios nos dio”, explicó la cantante jarocha de 53 años.



Yuri habla del duro momento que vivió al ser víctima de agresión sexual cuando era una niña Univision 0 Compartir



Yuri se dijo asombrada de cómo la humanidad se una ante las tragedias, como en el caso del huracán Irma: “Estaba leyendo el otro día 'gracias, Irma porque nos juntaste', 'gracias, Irma porque todos estamos en el hogar'. Es increíble cómo se puede desarrollar la fe”.

Asegura que sea cual sea la creencia o religión de cada individuo es momento de unidad: “Creo que más que nunca debemos estar unidos, creo que debemos crear consciencia porque sí estoy segura que algo está pasando”, aseguró en entrevista con motivo de una serie de presentaciones que tendrá con Pandora en Estados Unidos,durante el mes de octubre.