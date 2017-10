"Yo jamás sería como el imbécil ese de Yañez, actorcito infeliz que golpea reporteros": Laura Bozzo

Eduardo Yañez atrajo de manera desafortunada los reflectores luego que agrediera a un reportero de ‘El Gordo y la Flaca’. Muchos han sido sus defensores y otros lo han señalado por ésta actitud que para la conductora de televisión Laura Bozzo resultó totalmente reprobable.

“La prensa se merece el máximo de respeto, yo jamás sería como el imbécil ese de Yañez, el actorcito ese infeliz, que se le ocurrió darle una cachetada a un reportero”, lo anterior a pesar de los problemas personales de ella que se han ventilado en los medios de comunicación.



Laura Bozzo es clara: “Qué falta de respeto, era para que pusieran preso a este tipo. Si no quiere eso en una alfombra, que mejor se quede en su casa o trabaje en otra cosa”, opinó la abogada de los pobres al recordar el momento de la agresión.

A pregunta expresa, de qué le diría al actor de tenerlo en frente, respondió: “Si no te gusta la fama, retírate papacito, porque aquí el que está en ese ambiente, tiene la obligación con la gente de compartir parte de su vida y mantenerlos informados”.



La abogada compara un poco su manera de ver las cosas y confirma: “Si la gente quiere saber de mí, yo tengo la obligación de contestar, sin la gente yo no sería nadie y Yáñez tampoco sería nadie, nosotros somos lo que somos por ellos y si no nos damos a la gente lo que quiere, esto no funciona”.

Y continúa: “A mí los divos y las divas me dan ganas de vomitar, me dan asco, porque ellos pierden el camino de lo que son, la prensa tiene siempre la obligación de informar”.





“Sin duda es vergonzoso, si este señor se cree tan divo, que se vaya a su casa, el problema es que de qué va a vivir”, concluyó la peruana.