Yo era #TeamJulián pero ya no

La guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil se encuentra en su punto más álgido. Le soy honesta, yo era #TeamJulián, pero he decidido ya no tomar partido. Ocurre que tanto Julián como Marjorie se están pasando de tueste, su pleito ha llegado tan lejos que nos estamos enterando de conversaciones privadas y detalles del pleito en donde al único que están afectando es al bebé Matías Gregorio.

Siempre he creído que las enfermedades están relacionadas con nuestra salud emocional. Y a mi me van a perdonar, pero tanto Julián como Marjorie lo único que le están transmitiendo al pequeño Matías es estrés emocional que se refleja en los episodios que el bebé ha sufrido y que Marjorie explica como: “se le corta la respiración y se queda como muerto”. ¡Como muerto! Imagínese lo que está sintiendo ese bebé.



Aunque la gente piensa que los bebés no se enteran de los pleitos que viven sus padres, no es así. Los niños son los más receptivos ante situaciones tensas que no les permiten tener tranquilidad y estabilidad emocional.

Marjorie y Julián tienen que parar esta guerra.

Porque Marjorie no está peleando una pensión para que Matías viva bien. Marjorie está encaprichada en una estabilidad económica que le permita vivir holgadamente con enfermeras, nanas, chofer, guaruras, casa y despensa llena. Por su parte, Julián Gil no se está negando a darle dinero a Marjorie, le está negando a Matías su tranquilidad, porque si bien lo que pide Marjorie es excesivo, la cantidad que Julián le quiere dar es una miseria. ¿En verdad ambos no son lo suficientemente adultos para llegar a un justo medio?



Ahora, si como dicen que Marjorie deja a Matías la mayor parte del tiempo al cuidado de su enfermera y su nana, también es cierto que el trabajo de cuidar un bebé recién nacido es de dos que decidieron ser padres. Las mujeres entre el bebé, el trabajo y la depresión posparto, necesitan sentir el apoyo de su pareja aunque sea con palabras y ahí sí Julián no ha sido el mejor sostén. Según las conversaciones que ellos han dado a conocer, Julián no es el más participativo al ocuparse de Matías. Yo sé que los hombres reaccionan diferente a las mujeres y son más parcos al responder mensajes. Pero vamos, que debería ser más participativo por el bien del nene.

Marjorie y Julián deben saber que la vida es más sencilla de lo que nos imaginamos, los niños lo único que necesitan, y que además es gratis, es quien los abrace, quien los escuche, quien juegue con ellos y quien les cuente un cuento todas las noches. Sólo es cuestión de fuerza de voluntad, amor y gozar la vida. Ambos deberían de llegar a un acuerdo legal y dejar que Matías crezca sano y feliz. O de lo contrario van a tener a un niño enfermizo e infeliz.

