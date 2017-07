Ya no es azúcar: Kim Kardashian miente con nueva excusa sobre aparente cocaína en foto

Kim Kardashian intentó por segunda vez esclarecer lo que para sus fanáticos era cocaína sobre su mesa.

La socialité inicialmente publicó un video en donde aparecía promocionando los dulces de ‘Dylan’s Candy Bar’ frente a una mesa negra en el hotel donde se estaba hospedando en Miami. Y tras las reacciones y reclamos de los fanáticos de que lo que estaba en su mesa era cocaína, la esposa de Kanye West tuvo que dar explicaciones.





Primero Kim Kardashian escribió en su Twitter “yo no juego con rumores como estos, voy a acallarlos rápidamente. Eso era azúcar de nuestro de desorden por el dulce de ‘Dylan’s Candy Bar’”.



I do not play with rumors like this so I'm gonna shut it down real quick. That's sugar from our candy mess from dylan's candy shop https://t.co/oICdPQVi8d