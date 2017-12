Ximena Córdoba luchó por su matrimonio: lo que sabemos de su divorcio de Carlos Rojas

La conductora y actriz colombiana Ximena Córdoba, adorada por muchos que la conocieron en Estados Unidos y España por su trabajo como 'la chica del weather' en Despierta América, enfrenta una tormenta sentimental esta Navidad, pues no ha logrado un acuerdo con Carlos Rojas, su aún esposo y a quien hace cinco meses le pidió el divorcio.

La ficha de tranque para que la separación pueda concretarse en buenos términos, es que Rojas le solicita a la artista el pago temporal de una pensión y que cubra los costos del divorcio. Además, presuntamente le exige su parte de la residencia que ambos compartían en Florida y que según Córdoba ella había comprado para su hijo Samuel, fruto de una relación anterior.



Aunque la noticia sobre el divorcio se dio a conocer este miércoles, la colombiana dijo en un programa de televisión de su país, donde actualmente presenta el especial 'Protagonistas de Nuestra Tele', que lleva nueve meses separada de Carlos Rojas, con quien se casó hace 10 años.

Comenzaron siendo amigos. Ximena Córdoba contó en programas de tele y entrevistas con revistas como TVyNovelas y Vanidades, entre otras, que Carlos Rojas la apoyó como nadie en un momento crucial de su vida. Apenas se había mudado a Florida cuando a su hijo Samuel, en ese entonces de 8 años, sufrió apendicitis. El socio de la empresa Universal Casting estuvo con ella en todo momento y algo que le impresionó es que su hijo quedó encantado con él.



“Mi hijo era tan celoso que no me podía ver con ningún hombre. Con Carlos fue distinto, porque se convirtieron en amigos inseparables. En todos los planes que me proponía Carlos, siempre estaba incluido Samuel. ‘Hagamos tal cosa, que al niño le va a gustar’, me decía. Él supo cómo conquistarme, porque mi hijo es lo más importante en mi vida", confesó la actriz en el 2015.

Contrajeron matrimonio y, cuando enfrentaron dificultades, ambos buscaron ayuda. Durante una discusión en un panel de Despierta América, ella reveló que habían estado separados por un tiempo, pues no sabían cómo "escuchar y resolver los problemas. Pero, cuando hay amor, obviamente, el amor es más fuerte", declaró en aquélla ocasión.



Y sólida parecía estar su relación a comienzos de este año. En la revista Vanidades compartió que “el matrimonio tiene todo tipo de momentos, hay que basarlo en el respeto y el perdón, tienes que ser paciente, ya que todo pasa, y permitir que vengan nuevas etapas”.

Qué exactamente generó la insuperable crisis actual no ha trascendido. La artista y periodista, que dejó su trabajo en Despierta América para trabajar en El Gordo y la Flaca, anunció en febrero de este año que se marchaba a México, donde recibió una propuesta para formar parte del elenco de la telenovela 'En tierras salvajes'. Al terminar con ese proyecto, ha estado involucrada en otras producciones que le han permitido volver a trabajar en Colombia.



Precisamente este miércoles, en horas de la noche, será televisado un programa que hizo para AutoStar TV, en el cual confiesa que lleva nueve meses separada y que quien quiera conquistarla no puede ser un hombre lindo. "Me gustan los feos. El hombre, cuando no es bonito, se esmera más por conquistarte. Además, todo lo tuyo te lo ve bonito. Entonces, tú eres la reina... Un hombre bonito es como mucha competencia para uno", revela entre risas en un adelanto del show.