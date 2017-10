Wendy Williams asustó al público sin proponérselo: se desmayó mientras transmitía en vivo su show

"No fue un truco. Me dio demasiado calor con este disfraz y me desmayé. Pero soy una campeona y estoy lista para seguir", declaró este martes la conductora Wendy Williams minutos después de que el público, horrorizado, la viera desmayarse durante la transmisión en vivo de su programa 'The Wendy Williams Show'.

Vestida como la Estatua de la Libertad, celebrando Halloween (Día de las Brujas), Wendy Williams se proponía a dar inicio a una competencia de disfraces, cuando de repente confrontó dificultades para seguir hablando. El terror se hizo presente en su mirada y mientras algunos en la audiencia pensaban que se trataba de una actuación y se reían, otros la miraban asombrados temiendo lo peor.



La conductora cayó al suelo en plena transmisión, asombrando a la audiencia en el estudio y horrorizando a televidentes algunos de los cuales, según lo que publicaron en redes sociales, llegaron a pensar que Williams, de 53 años, había sufrido un derrame cerebral o algo más complicado que un desmayo.

Sin embargo, entrada la noche del martes, Wendy Williams publicó un video en el cual comentó que estaba en su casa, bien e hidratándose. Aseguró que este miércoles, en su programa, ofrecerá más detalles sobre su estado de salud.

Mira también: