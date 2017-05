Virgo – Viernes 5 de mayo 2017: Luna en tu signo, tiempo de ensueños

Descubrirás algo sorprendente ahora que cuentas con la buena energía de la Luna en tu signo, Virgo. No te guíes por lo que la gente parezca ser o por apariencias sino aplica tu intuición y profundidad. Descubrirás muchas cosas. Tu carisma personal inspirará a muchos y en el momento menos pensado estarás disfrutando de unos días excepcionales que desde hace tiempo debiste haber vivido. Atiende tu correo, tus mensajes y tu teléfono pues en los medios sociales hay una persona que hace mucho no ves y que está tratando de comunicase contigo. Se avecinan gratos encuentros de contenido sentimental. ¡No los dejes pasar de largo!



Amor

Hoy viernes la Luna está en tránsito por tu signo, Virgo, y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lo que esperabas ocurre y ahora estás más seguro de tu destino y dueño de tus sentimientos. Ya no se puede jugar contigo como lo hicieron en el pasado y nuevamente te entronizas como la persona principal en una relación amorosa.

Salud

No te sientas frustrado si has flaqueado en tus planes de salud y has vuelto a caer en un hábito negativo perjudicial. Lo superarás, siempre podemos empezar en cualquier momento y lo peor que podrías hacer es darte por vencido ahora. Pon a funcionar tu estupendo carácter y voluntad, verás lo bien que todo sale.

Trabajo

¿No te alcanza el tiempo? Lo mejor que hoy puedes hacer es reorganizar tus horarios de trabajo en la casa, ponerte a resolver los asuntos pendientes, hacer las llamadas telefónicas y gestiones atrasadas y organizar tu vida para que el resto del mes de mayo lo tengas todo listo.

Dinero y fortuna

Las horas de la mañana te harán cambiar de planes y una indisposición de salud será bienvenida porque gracias a ella no harás un negocio poco productivo. Hoy se cumple eso de lo que sucede conviene, y tu economía saldrá beneficiada pues te abstendrás de cierta decisión inapropiada.



