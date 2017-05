Virgo – Viernes 26 de mayo 2017: ¡Un tono alto de energía!

Este fin de semana promete ser diferente en muchos aspectos. La influencia de Saturno, retrógrado, tiende a crear ciertas demoras en tus gestiones, pero por otro lado, el impacto del novilunio de ayer y de Mercurio, tu regente, directo, imparten un alto nivel de energía en tu medio que contrarresta cualquier dilación existente. En general, los efluvios cósmicos existentes atraen el amor. Si abres tu corazón de manera espontánea y no te cierras a la posibilidad de ser feliz muy pronto estarás viviendo un capítulo lleno de pasión, Virgo.

Amor

La Luna transita por el signo de Géminis acercándose a Cáncer un día después del novilunio de mayo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El amor crece cuando más se da. No escatimes con esa energía. Para ser amado, hay que amar, y no esperar retribución sino simplemente ser feliz en el proceso. De esa manera no tendrás nunca ningún desengaño, ama sin esperar nada en cambio y serás muy feliz.



Salud

El novilunio de ayer tiende a crear un tono de energía que incide sobre tus huesos y te ayuda a competir en deportes o caminar y ejercitarte de manera adecuada. Aunque hayas caído, levántate. No dejes que nada de desilusione.

Trabajo

Si te aventuras en un trabajo para el cual no estás calificado totalmente podrías verte envuelto en dificultades, pero esto no quiere decir que frenes tu desarrollo sino que seas consciente de tus propias limitaciones y trabajes para superarlas. Con una actitud de cooperación no tendrás dificultades.

Dinero y fortuna

Ten mucho cuidado con el dinero que recibas y no vayas a extralimitarte si te llega un préstamo inesperadamente o una tarjeta de crédito nueva. Podrías contraer deudas en vez de saldarlas.



