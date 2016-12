Virgo - Viernes 23 de diciembre: Sé prudente, Mercurio está retrógrado

Recuerda, Virgo, que durante este período, con tu regente, Mercurio, retrógrado, las cosas tienden a salirse fuera de proporción. Posiblemente hayas dramatizado una situación que no era tan terrible como parecía y vuelves a estar en control de tu vida emotiva sintiéndote más feliz y dichoso. Las influencias planetarias que te envuelven te ayudarán a definirte sentimentalmente y a ponerte en el camino de una relación que estaba a punto de naufragar. No obstante, podrías sentirte algo inseguro, de ser así no tomes decisiones apresuradas sino más bien concentra tu atención en lo que realmente es importante y significativo para ti en estos momentos.



Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose hacia Escorpión. El único planeta retrógrado es Mercurio. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, Virgo. El secreto más poderoso para ser amado, es ¡amar! Sin esa actitud no se consigue nada, recuerda que quien no amó nunca, no ha vivido jamás, y ha pasado por la vida sin correr ese riesgo. Este fin de año te sorprenderá muy bien acompañado.

Salud

Para conseguir lo que buscas, tendrás que poner de tu parte y no comer por impulsos o gustos sino más bien para nutrirte y mantener tu salud. No lo olvides. Vas a mejorar de problemas asociados con las vías digestivas si durante estos días pasados has estado padeciendo de algún problema asociado con esos órganos.

Trabajo

No te desalientes por un cambio brusco en tu situación laboral porque será positivo ya que te dejará libre para obtener lo que anhelas y lanzarte a esa nueva actividad que tanto deseabas realizar y para lo cual te encontrabas con las manos atadas. Ahora te envuelve un tono diferente en tu vida que te proyectará decididamente hacia nuevos horizontes.

Dinero y fortuna

Vas a encontrar diferentes formas de poder invertir un dinero en alguna sociedad comercial que será muy productiva. Sin embargo, es recomendable esperar un poco hasta que tu regente, el planeta Mercurio, esté nuevamente directo después del 8 de enero del año entrante.



