Virgo – Viernes 17 de noviembre 2017: Cuanto te parezca que todo está perdido surge la solución

No te impacientes, todo llegará en su momento.

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Un fin de semana interesante en el que se abren canales de comunicación con los demás, pero al mismo tiempo, tiendes a hablar más de la cuenta. Vigila tu lengua para no cometer indiscreciones, y aplica en todo momento tu estupendo toque de sentido común analítico, tan propio de Virgo. Hay un viaje en perspectivas. Alguien podría incumplir una promesa, faltar a una cita o a su palabra. No lo tomes como una ofensa personal ni dejes que tu Ego se sienta menoscabado por eso. Simplemente es algo que debía ocurrir y si lo aceptas se resolverá muy bien. Déjalo pasar y sigue tu camino.



publicidad

Amor

La vida te está dando una lección importante, Virgo. Si tienes una linda relación no hay problemas. El tono planetario de este viernes es de recuerdos y nostalgias pasadas, pero si es algo que ya no tiene remedio, mejor es vivir el presente y no estar lucubrando cuestiones inalcanzables.

Salud

Posiblemente recibirás noticias de un amigo que está ingresado en un hospital o un pariente con problemas. Tranquilo pues tu presencia de ánimo será un factor que ayude mucho a su recuperación.

Trabajo

Vas a obtener la cooperación de otros compañeros y supervisores para poner a funcionar un plan en tu empresa el cual mejorará mucho las condiciones generales de trabajo en la misma, y de no tener empleo estás a punto de conseguirlo.

Dinero y fortuna

Tu nivel de comunicación está muy bien orientado lo cual te ayudará notablemente a la hora de realizar algún tipo de entrevista en una institución financiera buscando recursos que te ayuden a salir adelante de tus problemas económicos.



Ritual para atraer esa persona que te vuelve loco