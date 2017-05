Virgo - Viernes 12 de mayo 2017: Abre tu vida al amor

Si algo pasó que te causó dolor o tristeza en el pasado reciente, ahora todo eso queda terminado y olvidado, la vida se presenta con otro tono que te inspira y te llena de esperanzas y alegrías. No obstante, debes ser muy prudente y no tomar decisiones apresuradas hasta que no tengas confirmadas todas las buenas nuevas que estarás escuchando. Si actúas emocionalmente podrías estropear los resultados, un poco de calma este fin de semana te viene muy bien y te ayudará mucho. Procede con el sentido analítico que caracteriza tu signo Virgo.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estás contento porque tus asuntos sentimentales empiezan a resolverse y esto te causa una gran tranquilidad. Tendrás buenas noticias de una reconciliación que pensaste no iba a producirse.



Salud

Si tienes que operarte o debes ingresar en algún hospital para algún tipo de tratamiento intensivo espera un poco hasta que pase el efluvio del plenilunio recientemente ocurrido que incide fuertemente en los líquidos del cuerpo. Por supuesto, coordina todo siempre con tu médico antes de tomar cualquier decisión.

Trabajo

Si te llega un rumor procedente de tu trabajo en el cual te hayan involucrado o envuelto en un chisme o murmuración sujétate la lengua y pon a funcionar tu tradicional sentido diplomático pues así te vas a evitar muchos problemas y complicaciones ulteriores.

Dinero y fortuna

Es el tiempo de lo sorprendente y dinámico, Virgo. Alguien conocido te proporcionará la oportunidad de entrar en contacto con empresarios y gente de negocios que te ayudarán mucho en tus asuntos de dinero.



