Virgo – Sábado 18 de noviembre 2017: Tus fantasías se convertirán en realidad

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Todo marcha bien en tu vida amorosa, pero es hora de mover energías, hacer algo diferente, pensar en una actividad que agrade y trasmita vitalidad a tu relación sentimental. El tedio no es buen consejero. Debes atender más a tu pareja actual. Cambia la rutina y triunfarás. No sigas insistiendo en lo que no vale la pena Una amistad que hace tiempo no ves, resurge en tu vida con una noticia de quien te interesa mucho, y te dejará con la boca abierta por la sorpresa.



Amor

La influencia lunar te excita sentimentalmente. Tus respuestas amorosas pueden ser muy intensas y el flujo de tus emociones podría causar desasosiego en las personas que amas. Cuida tus palabras y evita herir a tu pareja con una respuesta brusca o demasiado cortante de tu parte. Estás en un tono de fantasías y aunque muchas se realizan otras deben quedar solamente como tales.

Salud

Si has estado experimentando algún problema de circulación, huesos o tensiones musculares tu panorama de salud gira a tu favor. En este ciclo planetario hay buenas noticias para ti si esperas el resultado de algún análisis de laboratorio, Virgo.

Trabajo

Tus esfuerzos laborales rinden más resultados que otras veces y te sentirás satisfecho al terminar el día. Sin embargo, tu trabajo exige más preparación técnica y mucha actualización, es hora de ponerte al día en ese sentido. El próximo lunes tendrás una buena oportunidad de desarrollo.

Dinero y fortuna

¡Alerta, Virgo! Posiblemente debas hacer una inversión extra para aumentar tus ingresos en poco tiempo. Quizás pienses que se trata de una pérdida de dinero, pero pronto comprobarás cómo te traerá prosperidad y dinero, y resolverás tus problemas.

