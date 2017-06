Virgo – Sábado 17 de junio 2017: Evita las confrontaciones, no tiene sentido

Noticiero astrológico: Estamos hoy en la fase cuarto menguante de la Luna. Deja pasar lo que no te afecte directamente y no permitas que nada ni nadie perturben tu tranquilidad. Durante este fin de semana, tendrás que hacer acopio de tus buenas cualidades para no dejarte envolver por gentes negativas que se te acercan con quejas, lamentaciones y murmuraciones. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es concentrarte en tu realidad y no cargar en tus espaldas problemas ajenos. Pon en marcha tu serenidad y capacidad analítica y no habrá complicaciones dentro de tu escenario sentimental.

Amor

La Luna entra hoy en el signo de Aries al salir de Piscis en horas de la tarde. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tus facultades intuitivas están muy desarrolladas con este tránsito lunar y se afirman con la influencia de Venus, planeta del Amor. Este fin de semana te maravillarás de la forma en que se solucionará una situación sentimental en tu entorno, puede ser con tu pareja o con un miembro muy querido de tu familia.



Salud

Haz un esfuerzo para no complicarte la vida con cuestiones ajenas ni dejar que el estrés cotidiano te cree problemas a la hora de almorzar, reposar o comer. Cada cosa debe estar en su sitio y si actúas equilibradamente verás lo bien que te va.

Trabajo

Apóyate más en ti mismo. No cuentes con terceras personas, promesas y palabras ajenas para resolver tus problemas laborales podrías verte envuelto en serias dificultades. La solución de tus asuntos está en tus manos, en tu capacidad, experiencia, talento y servicio.

Dinero y fortuna

Mercurio, tu regente, es propicio. Escuchas noticias excitantes y en medio de una decisión rápida te envuelves en un viaje prometedor del cual surgirán contratos florecientes. Si algo no te salió bien en el pasado, aprende de tus errores y aprovecha la nueva experiencia económica.



Neptuno entra retrógrado, toma tus precauciones