Virgo – Sábado 17 de diciembre- Comenzarás algo muy significativo

Este fin de semana habrá de todo, tanto en el plano sentimental como en el laboral y económico. Si afinas tu sexto sentido te encontrarás de golpe con un dinero inesperado en medio de un viaje también imprevisto. La fortuna está de tu parte, y debes disfrutar esta buena racha que te está llegando. Tomarás decisiones osadas y actuarás con atrevimiento y temeridad. Si has tenido una discusión con tu pareja y estás esperando una respuesta no te impacientes pues ahora el agua recuperará su nivel mucho antes de lo que pensabas.

Amor

Hoy sábado la Luna está en el signo de Leo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries. Este es un gran día para hacer muchas cosas y tu vida amorosa es una de ellas pues está bien auspiciada y con las buenas posiciones de tu regente Mercurio, directo, te sientes animado a lanzarte a las conquistas difíciles o a precisar certeramente tu futuro sentimental.



Salud

Cuídate la piel que en este ciclo está muy sensible. No dejes de aplicarte buenas cremas y aceites humectantes para mantenerla saludable y lozana. Si debes exponerte directamente a los rayos del Sol no olvides la protección adecuada, Virgo.

Trabajo

Hoy más que nunca confía en tu intuición y experiencia, Virgo, pues es posible que te propongan un trabajo en el extranjero cuyas posibilidades de éxito son muchas, pero deberás analizar si la separación forzada de tu hogar y familia vale la pena. Sopesa todo, ventajas y desventajas.

Dinero y fortuna

Recibirás una agradable sorpresa, y el dinero esperado aparece súbitamente en el mejor de los momentos, cuando más falta te hacía. Hay noticias favorables en el azar y puedes intentar un juego lícito. También recibes una respuesta positiva en una demanda.