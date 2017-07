Virgo – Sábado 15 de julio 2017: Estás algo ansioso, canaliza esa energía

Debido al movimiento de la Luna por el elemento fuego te sientes algo ansioso queriendo hacer muchas cosas simultáneamente. Es tiempo de análisis no de arranques emotivos que no corresponden a la naturaleza de tu signo Virgo. Frente a ti surgen diferentes opciones que debes considerar y ponderar responsablemente para no complicarte innecesariamente haciendo algo que no debes en estos momentos. Debes ser muy cauteloso a la hora de decirle algo a tu pareja, un amigo o pretendiente que podría tomarse como una amenaza de abandono, sarcasmo, ironía o falta de sensibilidad de tu parte. ¡Nada de eso tiene que ver contigo! Supera esos impulsos y verás cuán pronto recuperas tu auto control y equilibrio.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Aries acercándose a la fase Cuarto Menguante. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Fíjate en las cualidades positivas de la persona que te interesa, y si pesadas en la balanza son superiores a sus defectos, entonces hazte “la vista gorda” y pásalas. Tú tienes la facultad de poder sembrar optimismo y amor en todas las personas que conoces y cuando actúas de esa manera los resultados son sorprendentes.

Salud

Si empiezas a preocuparte por tus problemas de salud y ves solamente la parte negativa de tu vida caerías en una depresión nerviosa. No es el día para lamentarte sino para aprender de tus errores, y sacar experiencias positivas. Analiza, al mejor estilo Virgo, pero no te culpes de lo que ya pasó. No hay nada peor que lamentarse constantemente por lo que no se puede arreglar.

Trabajo

Influencias dinámicas a tu alrededor enfatizan tu sector laboral. No te preocupes por un cambio en tu trabajo ni tampoco si te llegan a tus oídos ideas poco halagadoras. Todo está sucediendo en un ritmo adecuado y propicio.

Dinero y fortuna

Estás dándole vueltas a una idea comercial y debes considerarla dos veces porque si te enredas en un negocio familiar, quizás luego te sentirías sumamente comprometido a muchas cosas y podrías perder dinero en el negocio. Analiza los “pros” y los “contras” antes de comprometerte.



