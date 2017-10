Virgo – Sábado 14 de octubre 2017: Algo bello te sucede en tu vida amorosa

Noticiero astrológico: La Luna está en Leo moviéndose hacia tu signo, Virgo. Esto es magnífico si estás en plano de conquista o conociste recientemente una persona que te interesa. Si no es así y tu vida transcurre tranquilamente dentro del tono familiar o amistoso podrás ponerle un poco de “sabor” a tu relación y avivar el fuego de la pasión. Es un momento de energía mental y se te ocurrirán ideas novedosas que podrán darte dinero en poco tiempo, pero tienes que ponerlas a funcionar y no dedicarte simplemente a comentarlas pues entonces no te darían resultados.

Amor

La Luna está en Leo moviéndose hacia Virgo, siguen dos planetas retrógrados en el horóscopo (Urano y Neptuno). Has estado esperando por un momento para declarar tus sentimientos o disfrutar de una noche diferente y el mismo ha llegado con el tránsito lunar y la influencia positiva de Venus, en un tránsito intenso y directo. En este ciclo planetario se van a aclarar dudas y vas a saber exactamente qué es lo que mejor te conviene en el amor. ¡Algo bello ocurre!



Salud

Estás muy inquieto y por eso cualquier cambio brusco en tu estilo de vida podría causarte inestabilidades. No fuerces tu naturaleza súbitamente a patrones de sueño y alimentación sino trata de irlos introduciendo paulatinamente día a día.

Trabajo

Pon a funcionar tu imaginación. Es tiempo de desengavetar ese proyecto que hace tiempo tienes en mente y que no has puesto a funcionar dejándolo de un día para otro. El trabajo espera por ti y si te pones a realizarlo con voluntad vas a tener muchos éxitos.

Dinero y fortuna

¡Atento, Virgo! En un viaje próximo a realizar se te presentará una ocasión ideal para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos. No des la espalda a esta buena oportunidad.

