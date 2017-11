Virgo – Sábado 11 de noviembre 2017: Nada podrá detenerte en estos momentos

Acuario

Vigila tu economía, es tu punto débil ahora

El trino de tu regente, Urano, en estos días, tiende a proyectarte hacia algo que no habías considerado realizar. No te impacientes porque muchas veces es estas interrupciones no son tan malas como parecen y el tiempo perdido se recupera haciendo otra actividad. Foto: Shutterstock | Univision

