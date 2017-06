Virgo – Sábado 10 de junio 2017: Hay un giro favorable hacia las reconciliaciones.

Una persona está pendiente de ti, no la decepciones.

Anímate y haz lo que has estado deseando hacer desde hace tiempo, pero que no te habías atrevido realizar. Tu signo analítico y trabajador está ahora en el proceso de la reestructuración pues vas a lograr lo que te parecía imposible. Hay un dinero dándote vueltas, algo que desde un tiempo atrás debiste haber tenido, pero se complicó. En el orden amoroso muchos nativos de Virgo notarán algo que les sorprenderá gratamente al comprobar que el amor no se ha extinguido, al contrario, se ha fortalecido y ha crecido de una manera impactante. Una grata sorpresa te espera.

Amor

Es sábado y la Luna se mueve al signo Capricornio. Todos los planetas siguen directos, excepto Saturno y el planetoide Plutón que aún transitan retrógrados. Aunque estés cansado por tu trabajo y otros deberes separa un tiempo para relajarte con tu pareja y salir juntos fuera de casa, a un sitio en el que puedan disfrutar tranquilamente de su amor y mutua compañía sin intromisiones ajenas ni teléfonos.



Salud

Tu buena salud te llena de optimismo y te ayuda a realizar tareas que parecen verdaderas hazañas, pero las exageraciones siempre son peligrosas y si abusas de tus condiciones físicas pronto te verías atacado de molestias menores y dolores.

Trabajo

Quizás te propongan un trabajo que entre en conflicto de intereses con el que está desempeñando en estos momentos. Mucho cuidado porque podrías crearte dificultades a ti mismo y verte envuelto en una situación legal comprometedora.

Dinero y fortuna

La suerte se ufana contigo y te sonríe espléndidamente en este día y con el toque intuitivo que estás recibiendo es muy probable que ganes un dinero en algún juego lícito, o recibas una proposición muy ventajosa para un negocio formidable.



